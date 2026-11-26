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İstanbul
BİM'in 1-4 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapacak vatandaşların gündemine geldi. Aralık ayının ilk kataloğunda ev ihtiyaçlarından elektronik eşyalara, mutfak ürünlerinden gıda alışverişine kadar farklı kategorilerde seçenekler bulunuyor. Mutfak ve ev gereçleri arasında 259 TL'lik figürlü desenli kupa, 20 TL'lik desenli metal çerezlik, 1.990 TL'lik 30 parça çatal kaşık bıçak takımı ve 799 TL'lik kabartmalı porselen fırın kabı öne çıkıyor. Kış aylarına yönelik çift kişilik battaniye 749 TL, ev içi örme patik ise 89 TL fiyatla satışa sunulacak. Elektronik kategorisinde 6.900 TL'lik lambader, 14.900 TL'lik dekoratif şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı, 49 bin TL'lik dijital oyun konsolu ve 53 bin 500 TL'lik 75 inç 4K Ultra HD Google TV yer alıyor. Çalışma alanlarını yenilemek isteyenler için farklı renk ve modellerde yönetici, şef ve çalışma koltukları da katalogda bulunuyor. Gıda ürünlerinde ise pirinç, mercimek, nohut, makarna, zeytin, salça, peynir ve süt ürünlerinin yanı sıra sucuk, salam, dondurulmuş ürünler ve çeşitli atıştırmalıklar tüketicilerin beğenisine sunulacak. Çikolata, gofret, bisküvi ve şekerleme çeşitlerinin de bulunduğu BİM 1-4 Aralık kataloğunda ürünlerin satış fiyatları belli oldu.
Figürlü Desenli Kupa 259 TL
Desenli Metal Çerezlik 20 TL
30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.990 TL
Desenli Kabartmalı Porselen Fırın Kabı 799 TL
Eldiven 259 TL
Yumak 159 TL
Çift Kişilik Battaniye 749 TL
Ev İçi Örme Patik 89 TL
Lambader 6.900 TL
Dekoratif Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 14.900 TL
Dijital Oyun Konsolu 49.000 TL
75 İnç 4K Ultra HD Google TV 53.500 TL
Siyah Yönetici Koltuğu 5.790 TL
Gri Yönetici Koltuğu 5.950 TL
Boyun Destekli Visco Yastık 1.199 TL
Boyun Destekli Visco Yastık 1.299 TL
Siyah Şef Koltuğu 5.450 TL
Gri Şef Koltuğu 5.790 TL
Siyah Çalışma Koltuğu 4.290 TL
Beyaz Çalışma Koltuğu 4.450 TL
Aile Paketi Ketçap ve Mayonez 155 TL
Baldo Pirinç 369 TL
Domates Salçası 125 TL
Rende Domates 42,50 TL
Siyah Zeytin 199 TL
Yeşil Zeytin Çeşitleri 175 TL
2'li Set Tahin ve Pekmez 199 TL
Sos Çeşitleri 89,50 TL
Granola Çeşitleri 129 TL
Kırmızı Mercimek 109 TL
Nohut 139 TL
Bulgur Çeşitleri 38 TL
Makarna Çeşitleri 26 TL
Fibre Gevrek Ekmek 109 TL
Tortilla Lavaş Ekmeği 85 TL
Buğday Unu 85 TL
İrmik 29,50 TL
Değirmenli Tuz ve Karabiber Set 109 TL
Altın Ayıcık Cupcake 110 TL
Krem Şanti 95 TL
2'li Kakaolu Puding + 5'li Hamur Kabartma Tozu + 5'li Şekerli Vanilin 85 TL
Natürel Sızma Zeytinyağı 209 TL
Klasik Paket Margarin 149 TL
%0,5 Yağlı Süt 44,50 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 379 TL
Piliç Kangal Sucuk 115 TL
Dana Kangal Sucuk 299 TL
Açık Büfe Hindi Salam 169 TL
Kuru Domatesli Piliç Rosto Füme 79 TL
Tavuk Topları 199 TL
Az Yağlı Yoğurt 149 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 225 TL
Tam Yağlı Tava Peyniri 159 TL
Yaban Mersinli Quark 54,50 TL
Bademli İçecek 25 TL
Salep 109 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 379 TL
Labne 159 TL
Tam Yağlı İzmir Tulum Peyniri 189 TL
Tam Yağlı Ricotta Peyniri 85 TL
Ayran 54,50 TL
Aronya ve Karadutlu Kefir 95 TL
Ayran 10 TL
Mini Gül Böreği 109 TL
Çipura 319 TL
Sütlü Fındık Kreması 199 TL
Sütlü ve Karamelli Pralin Dolgulu Çikolata 159 TL
Tuzlu Peynirli Bisküvi 85 TL
Bitter Çikolatalı Gofret 99 TL
Gofret Çeşitleri 6,50 TL
Vanilyalı ve Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata 79 TL
İzmir Bombası 79 TL
Karamelize Patlamış ve Tuzlu Mısırlı Çikolata 52 TL
Fındıklı Sütlü ve Beyaz Çikolata 99 TL
Süt ve Kakao Kremalı Fındıklı Gofret 69 TL
Trüf Mantarı Aromalı Kraker 52 TL
Karamelli Nuga Bar Çikolata 52 TL
Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 39 TL
Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 49 TL
Sütlü Dolgulu Orman Meyveli Süt Dilimi 19,75 TL
Sürpriz Yumurta 39 TL
Hindistan Cevizli Bar Çikolata 45 TL
Karışık Yumuşak Şeker 79 TL
Meyve Sulu Yumuşak Şekerleme 159 TL
Çilek Aromalı Marshmallow 69 TL
Şekersiz Sakız Çeşitleri 25 TL
Karpuz Aromalı Balonlu Sakız 12,50 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 11.250 TL
Sürgülü Aspiratör 1.990 TL
Midi Fırın 3.490 TL
Stick Blender 1.090 TL
Mega Blender Set 2.490 TL
Narenciye Sıkacağı 499 TL
Tost ve Izgara Makinesi 2.890 TL
Çay makinesi 1.990 TL
Toz Torbasız Süpürge 5.990 TL
Şarjlı Süpürge 11.490 TL
Doğrayıcı 1.490 TL
Çeyiz Seti 8.990 TL
Saç Düzleştirici 1.390 TL
Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL
Buharlı Temizleme Makinesi 4.990 TL
55 inç 4K Ultra HD QLED TV 21.900 TL
32 inç Uydu Alıcılı HD TV 6.500 TL
Tek Akülü Vidalama Seti 1990- 2.690 TL
Darbeli Matkap 1.690 TL
Avuç Taşlama Makinesi 1.690 TL
Boru Genişletme Matkap Uç Seti 299 TL
Boru İç ve Dış Diş Açma Seti 249 TL
Uç seti 15 Parça 279 TL
Çok amaçlı Kablo Kesici Sıyırma Pensesi 599 TL
Pasta Polisaj Seti 11 Parça 499 TL
Somun Adaptörü 179 TL
Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı 229 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akımı Kalemi 179 TL
Profesyonel Körüklü Kauçuk Dizlik 999 TL
Tekli Plastik Vantuz 259 TL
Matkap Uç Seti 199 TL
Alüminyum Üçgen Gönye 299 TL
Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi 129 TL
Çizim Tableti Yazı Tahtası 499 TL
Tüy Toplama Cihazı 299 TL
Oyuncak Araba 799 TL
Küvette Bebek 199 TL
Manyetik Aktivite Seti 159 TL
Lisanslı Oyuncak Uçak 169 TL
Pelüş Oyuncak 619 TL
Luna Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti 449 TL
Oyuncak Ocak Seti 399 TL
Kariyer Bebekleri 299 TL
Atış Seti 229 TL
İş Makinesi Seti 259 TL
Bebek Oyuncakları 109 TL
Kurbağa Oyunu 349 TL
Oyuncak Taşıyıcı TIR 349 TL
Mikro Bloklar 479 TL
Sevimli Hayvanlar İş Araçları 79 TL
Sevimli Arabalar 79 TL
Su Matı 349 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 429 TL
Hikaye Kitapları 55 TL
Gezgin Bebek Serisi- Hareketli Kitaplar 179 TL
Saç Stüdyosu Oyun Hamuru Seti 199 TL
Lisanslı Kutu Oyunu Çeşitleri 209 TL