BİM'in 1-4 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapacak vatandaşların gündemine geldi. Aralık ayının ilk kataloğunda ev ihtiyaçlarından elektronik eşyalara, mutfak ürünlerinden gıda alışverişine kadar farklı kategorilerde seçenekler bulunuyor. Mutfak ve ev gereçleri arasında 259 TL'lik figürlü desenli kupa, 20 TL'lik desenli metal çerezlik, 1.990 TL'lik 30 parça çatal kaşık bıçak takımı ve 799 TL'lik kabartmalı porselen fırın kabı öne çıkıyor. Kış aylarına yönelik çift kişilik battaniye 749 TL, ev içi örme patik ise 89 TL fiyatla satışa sunulacak. Elektronik kategorisinde 6.900 TL'lik lambader, 14.900 TL'lik dekoratif şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı, 49 bin TL'lik dijital oyun konsolu ve 53 bin 500 TL'lik 75 inç 4K Ultra HD Google TV yer alıyor. Çalışma alanlarını yenilemek isteyenler için farklı renk ve modellerde yönetici, şef ve çalışma koltukları da katalogda bulunuyor. Gıda ürünlerinde ise pirinç, mercimek, nohut, makarna, zeytin, salça, peynir ve süt ürünlerinin yanı sıra sucuk, salam, dondurulmuş ürünler ve çeşitli atıştırmalıklar tüketicilerin beğenisine sunulacak. Çikolata, gofret, bisküvi ve şekerleme çeşitlerinin de bulunduğu BİM 1-4 Aralık kataloğunda ürünlerin satış fiyatları belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ BİM aktüel ürünler kataloğu 1-4 Aralık 2026! Elektrikli ısıtıcı, şef koltuğu, boyun destekli yastık ve oyun konsolu geliyor BİM, 1-4 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Kataloğunda ev ihtiyaçlarından elektronik eşyalara, mutfak ürünlerinden gıda alışverişine kadar çeşitli ürünler bulunuyor. Mutfak ve ev gereçleri arasında figürlü desenli kupa, desenli metal çerezlik, 30 parça çatal kaşık bıçak takımı ve kabartmalı porselen fırın kabı yer alıyor. Elektronik kategorisinde lambader, dekoratif şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı, dijital oyun konsolu ve 75 inç 4K Ultra HD Google TV gibi ürünler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinde pirinç, mercimek, nohut, makarna, zeytin, salça, peynir ve süt ürünlerinin yanı sıra sucuk, salam ve atıştırmalıklar bulunuyor. Ayrıca 29 Kasım'dan itibaren geçerli olacak farklı aktüel ürünler de tanıtıldı.

1 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE ÜRÜNLERİ

Figürlü Desenli Kupa 259 TL

Desenli Metal Çerezlik 20 TL

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.990 TL

Desenli Kabartmalı Porselen Fırın Kabı 799 TL

Eldiven 259 TL

Yumak 159 TL

Çift Kişilik Battaniye 749 TL

Ev İçi Örme Patik 89 TL

Lambader 6.900 TL

Dekoratif Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 14.900 TL

Dijital Oyun Konsolu 49.000 TL

75 İnç 4K Ultra HD Google TV 53.500 TL

Siyah Yönetici Koltuğu 5.790 TL

Gri Yönetici Koltuğu 5.950 TL





Boyun Destekli Visco Yastık 1.199 TL

Boyun Destekli Visco Yastık 1.299 TL

Siyah Şef Koltuğu 5.450 TL

Gri Şef Koltuğu 5.790 TL

Siyah Çalışma Koltuğu 4.290 TL

Beyaz Çalışma Koltuğu 4.450 TL

Aile Paketi Ketçap ve Mayonez 155 TL

Baldo Pirinç 369 TL

Domates Salçası 125 TL

Rende Domates 42,50 TL

Siyah Zeytin 199 TL





Yeşil Zeytin Çeşitleri 175 TL

2'li Set Tahin ve Pekmez 199 TL

Sos Çeşitleri 89,50 TL

Granola Çeşitleri 129 TL

Kırmızı Mercimek 109 TL

Nohut 139 TL

Bulgur Çeşitleri 38 TL

Makarna Çeşitleri 26 TL

Fibre Gevrek Ekmek 109 TL

Tortilla Lavaş Ekmeği 85 TL

Buğday Unu 85 TL

İrmik 29,50 TL



Değirmenli Tuz ve Karabiber Set 109 TL

Altın Ayıcık Cupcake 110 TL

Krem Şanti 95 TL

2'li Kakaolu Puding + 5'li Hamur Kabartma Tozu + 5'li Şekerli Vanilin 85 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı 209 TL

Klasik Paket Margarin 149 TL

%0,5 Yağlı Süt 44,50 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 379 TL

Piliç Kangal Sucuk 115 TL

Dana Kangal Sucuk 299 TL

Açık Büfe Hindi Salam 169 TL

Kuru Domatesli Piliç Rosto Füme 79 TL

Tavuk Topları 199 TL

Az Yağlı Yoğurt 149 TL





Tam Yağlı Süzme Peynir 225 TL

Tam Yağlı Tava Peyniri 159 TL

Yaban Mersinli Quark 54,50 TL

Bademli İçecek 25 TL

Salep 109 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 379 TL

Labne 159 TL

Tam Yağlı İzmir Tulum Peyniri 189 TL

Tam Yağlı Ricotta Peyniri 85 TL

Ayran 54,50 TL

Aronya ve Karadutlu Kefir 95 TL

Ayran 10 TL

Mini Gül Böreği 109 TL

Çipura 319 TL

Sütlü Fındık Kreması 199 TL

Sütlü ve Karamelli Pralin Dolgulu Çikolata 159 TL

Tuzlu Peynirli Bisküvi 85 TL

Bitter Çikolatalı Gofret 99 TL

Gofret Çeşitleri 6,50 TL

Vanilyalı ve Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata 79 TL



İzmir Bombası 79 TL

Karamelize Patlamış ve Tuzlu Mısırlı Çikolata 52 TL

Fındıklı Sütlü ve Beyaz Çikolata 99 TL

Süt ve Kakao Kremalı Fındıklı Gofret 69 TL

Trüf Mantarı Aromalı Kraker 52 TL

Karamelli Nuga Bar Çikolata 52 TL

Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Gofret 39 TL

Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 49 TL

Sütlü Dolgulu Orman Meyveli Süt Dilimi 19,75 TL

Sürpriz Yumurta 39 TL

Hindistan Cevizli Bar Çikolata 45 TL

Karışık Yumuşak Şeker 79 TL

Meyve Sulu Yumuşak Şekerleme 159 TL

Çilek Aromalı Marshmallow 69 TL

Şekersiz Sakız Çeşitleri 25 TL

Karpuz Aromalı Balonlu Sakız 12,50 TL

29 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 11.250 TL

Sürgülü Aspiratör 1.990 TL

Midi Fırın 3.490 TL

Stick Blender 1.090 TL

Mega Blender Set 2.490 TL

Narenciye Sıkacağı 499 TL

Tost ve Izgara Makinesi 2.890 TL

Çay makinesi 1.990 TL

Toz Torbasız Süpürge 5.990 TL

Şarjlı Süpürge 11.490 TL

Doğrayıcı 1.490 TL

Çeyiz Seti 8.990 TL

Saç Düzleştirici 1.390 TL

Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.990 TL

55 inç 4K Ultra HD QLED TV 21.900 TL

32 inç Uydu Alıcılı HD TV 6.500 TL

Tek Akülü Vidalama Seti 1990- 2.690 TL

Darbeli Matkap 1.690 TL

Avuç Taşlama Makinesi 1.690 TL

Boru Genişletme Matkap Uç Seti 299 TL

Boru İç ve Dış Diş Açma Seti 249 TL

Uç seti 15 Parça 279 TL

Çok amaçlı Kablo Kesici Sıyırma Pensesi 599 TL

Pasta Polisaj Seti 11 Parça 499 TL

Somun Adaptörü 179 TL

Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı 229 TL

Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akımı Kalemi 179 TL

Profesyonel Körüklü Kauçuk Dizlik 999 TL

Tekli Plastik Vantuz 259 TL

Matkap Uç Seti 199 TL

Alüminyum Üçgen Gönye 299 TL

Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi 129 TL

Çizim Tableti Yazı Tahtası 499 TL

Tüy Toplama Cihazı 299 TL

Oyuncak Araba 799 TL

Küvette Bebek 199 TL

Manyetik Aktivite Seti 159 TL

Lisanslı Oyuncak Uçak 169 TL

Pelüş Oyuncak 619 TL

Luna Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti 449 TL

Oyuncak Ocak Seti 399 TL

Kariyer Bebekleri 299 TL

Atış Seti 229 TL

İş Makinesi Seti 259 TL

Bebek Oyuncakları 109 TL

Kurbağa Oyunu 349 TL

Oyuncak Taşıyıcı TIR 349 TL

Mikro Bloklar 479 TL

Sevimli Hayvanlar İş Araçları 79 TL

Sevimli Arabalar 79 TL

Su Matı 349 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 429 TL

Hikaye Kitapları 55 TL

Gezgin Bebek Serisi- Hareketli Kitaplar 179 TL

Saç Stüdyosu Oyun Hamuru Seti 199 TL

Lisanslı Kutu Oyunu Çeşitleri 209 TL