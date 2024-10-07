BİM'den dikkat çeken hamle! Banka kuracak: KAP’a bildirildi
BİM, banka kurmak için harekete geçti. Zincir market KAP'a bildirimde bulundu.
BİM, dijital katılım bankası kurmak için ilk adımı attı. Zincir Market bu konuda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bir bildirim yaptı.
BİM BANKA KURMA KARARI ALDI
BİM, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bu girişimin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmayacağına dair görüş talep etti.
22 Temmuz’da alınan karar sonrası, bankacılık sektöründe yer almak için çalışmalara hız veren BİM, SPK ile iletişim kurdu. Şirket, bu işlemin önem derecesi hakkında bilgi talep etti. İşlemle ilgili sürecin doğru yönetilmesi adına bazı açıklamalar ertelendi.
BİM’in KAP’a yaptığı açıklamada, SPK'dan söz konusu işlemin “Önemli Nitelikte İşlem” olup olmadığı konusunda görüş talep edildi.
SPK'nın verdiği görüşe göre, dijital katılım bankası kurma işleminin "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığı bildirildi. BİM, bu doğrultuda dijital bankacılık alanındaki araştırmalarını sürdüreceğini açıkladı.
SPK'nın geri bildiriminin işlemin seyrine önemli etkisi olacak.