BİM'den dikkat çeken hamle! Banka kuracak: KAP’a bildirildi

07 Ekim 2024 17:32 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:33

BİM, banka kurmak için harekete geçti. Zincir market KAP'a bildirimde bulundu.

BİM 4 Ekim aktüel kataloğunda 48 parça yemek takımı, tencere setleri, petek önü dresuar ve dikiz ayna kamerası gibi birçok ürün yer alıyor

BİM 4 Ekim aktüel kataloğunda 48 parça yemek takımı, tencere setleri, petek önü dresuar ve dikiz ayna kamerası gibi birçok ürün yer alıyor

BİM​, dijital katılım bankası kurmak için ilk adımı attı. Zincir Market bu konuda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bir bildirim yaptı.

BİM BANKA KURMA KARARI ALDI

BİM, Sermaye Piyasası Kurulu​'ndan (SPK) bu girişimin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmayacağına dair görüş talep etti.

22 Temmuz’da alınan karar sonrası, bankacılık sektöründe yer almak için çalışmalara hız veren BİM, SPK​ ile iletişim kurdu. Şirket, bu işlemin önem derecesi hakkında bilgi talep etti. İşlemle ilgili sürecin doğru yönetilmesi adına bazı açıklamalar ertelendi.

BİM’in KAP’a yaptığı açıklamada, SPK'dan söz konusu işlemin “Önemli Nitelikte İşlem” olup olmadığı konusunda görüş talep edildi.

SPK'nın verdiği görüşe göre, dijital katılım bankası kurma işleminin "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığı bildirildi. BİM, bu doğrultuda dijital bankacılık alanındaki araştırmalarını sürdüreceğini açıkladı.

SPK'nın geri bildiriminin işlemin seyrine önemli etkisi olacak.