Bin kişi bakanlığın takibine takıldı, devleti kandırıp vergi kaçırdılar

06 May 2024 07:40 - Güncelleme : 06 May 2024 07:41

Ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek fahiş fiyatla ortamı bir yandan gerip bir yandan da vergi beyanı düşük olan şirketlerin Türkiye ekonomisine verdiği zarar üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçerek incelemelerini başlattı.

Kendileri kazançlarını artırırken vergi beyanını düşük gösteren 1000 mükellefin ödediği vergiler maliyecilerin radarına takıldı. İnşaat, gıda, otomotiv gibi sektörlerde cezalar katlacak.

Dilek Güngör'ün haberine göre Analiz sonucunda, faaliyet gösterdiği sektörde emsallerine nazaran, kazancı yüksek olduğu halde vergi beyanı düşük olan yaklaşık 1.000 mükellef tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, incelemeye alınacak mükelleflerin risk analiz sisteminde yer alan senaryolara ve risk kriterlerine takılan orta ve büyük ölçekteki gerçek /tüzel mükellefler, kayıt dışılığın yüksek olduğu sektörler ile haklarında ihbar ve şikâyet bulunan mükelleflerden oluşacağı öğrenildi.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve Hazine'nin kaynaklarının etkin kullanımı için Maliye'nin vergi incelemeleri sahada hız kesmeden devam edecek.

Vergi müfettişleri, kazançları ile harcamaları uyumlu olmayanlara, hileli KDV oranları uygulayarak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara ve kayıt dışı işlemlerde bulunanlara yönelik olarak da incelemelerine devam ediyor.

Vergi Denetim Kurulu'na bağlı yaklaşık 1000 vergi müfettişi kayıt dışı ile etkin ve yerinde mücadele için sahaya inmişti.

Birçok sektörde yerinde incelemeler başlatılmıştı. Vergi beyanlarında gerçeği yansıtmayan maliyetlere yer veren veya hatalı maliyet hesaplaması yapan firmalar sürekli gözetimde olacak.