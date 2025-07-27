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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bin yıllık hayal gerçek oluyor: 5 ton altın üretecekler

Marathon Fusion, füzyon reaktörüyle yılda 5 ton altın üretebileceğini iddia etti. Yeni teknoloji hem enerji hem de ekonomik sistemleri kökten değiştirebilir.

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Bin yıllık hayal gerçek oluyor: 5 ton altın üretecekler
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 18:34

Yüzyıllar boyunca simyacılar baz metalleri altına çevirmeyi hayal etti, ama bu kez sahnede bilim var. ABD merkezli Marathon Fusion, geliştirdiği füzyon reaktörünün yalnızca elektrik değil, aynı anda altın da üretebildiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, tokamak tipi füzyon reaktörleriyle 1 gigavat elektrik üretimi karşılığında yılda ortalama 5 ton altın elde edilebiliyor. Bu da güncel piyasa değeriyle yaklaşık 545 milyon dolarlık bir potansiyele denk geliyor. Yani, füzyon artık sadece enerji değil, ekonomik bir devrim de vadediyor.

Bin yıllık hayal gerçek oluyor: 5 ton altın üretecekler

CIVA İZOTOPUNDAN ALTINA

Marathon Fusion’un yöntemi, füzyon reaktörlerinde yakıt üretiminde yaygın olarak kullanılan lityum yerine cıva-198 izotopuna dayanıyor. Reaktör çalışırken açığa çıkan hızlı nötronlar, cıva-198’i kararsız cıva-197’ye çeviriyor. Bu izotop da zamanla altın-197’ye, yani doğada bulunan kararlı altın izotopuna dönüşüyor.

Eğer reaktör kaplamasında lityum-cıva alaşımı tercih edilirse, bu işlem hem altın hem de trityum üretimini aynı anda mümkün kılıyor. Trityum ise füzyon reaktörlerinin yakıtı olarak kritik öneme sahip. Böylece enerji ve değerli metal üretimi birlikte yürüyebiliyor.

ALTIN AYIKLAMAK ARTIK KİMYA SORUSU

Üretilen altının ayrıştırılması ise oldukça kolay. Zira altın, soy metal olması nedeniyle kimyasal süreçlerde kolayca izole edilebiliyor. Şirket, bu yöntemin verimli çalışabilmesi için kullanılan cıva izotopunun %90 oranında zenginleştirilmiş olması gerektiğini belirtiyor.

POTANSİYELİ BÜYÜK, AMA HENÜZ KANIT AŞAMASINDA

Teknoloji henüz bilimsel hakemli onay sürecinden geçiyor. Ancak doğrulanırsa, bu gelişme füzyon enerjisine yönelik beklentileri tamamen yeniden şekillendirebilir. Sadece temiz ve sınırsız enerji değil, aynı zamanda stratejik maden üretimi de gündeme gelebilir.

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ETİKETLER
#Füzyon Enerjisi
#Altın Üretimi
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#Nanotechnology
#Ekonomi
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