Binance Filistinli kripto varlıklarını dondurmakla suçlanıyordu! Açıklama geldi

28 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:33

Binance, eleştirilerle karşı karşıya. Ray Youssef, X hesabından yaptığı paylaşımda, Binance'in İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilerin kripto para fonlarına el koyduğunu iddia etmişti. Binance, borsanın İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinli kullanıcıların kripto para fonlarına el koyduğuna dair raporların ortaya çıkmasının ardından incelemeye alındı. Binance CEO'su Richard Teng, sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapmasının engellendiğini duyurdu.

BİNANCE FİLİSTİNLİ KRİPTO VARLIKLARINI DONDURMAKLA SUÇLANIYOR

Noones CEO'su Ray Youssef'in iddiasına göre Binance, İsrailli yetkililerin talimatıyla Filistinli kullanıcılardan para alıyor.

Paxful'un kurucu ortağı ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef tarafından ortaya atılan bu iddia, kripto para borsalarının özerkliği ve kullanıcı gizliliği konusunda endişelere yol açtı.

Youssef, X aracılığıyla Binance'in İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talebi üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu belirtti.

Youssef, borsanın fonları iade etmeyi reddettiğini ve etkilenen kullanıcıların itirazlarını reddettiğini ekledi.

Binance, borsanın İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinli kullanıcıların kripto para fonlarına el koyduğuna dair raporların ortaya çıkmasının ardından incelemeye alındı. Ancak Binance yalnızca yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı hesapların kısıtlandığını iddia ediyor.

Bu arada Nijerya'da, şubat ayından beri kara para aklama suçlamasıyla gözaltında tutulan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın serbest bırakılması için çağrılar arttı.

Küresel çapta devam eden yasal zorluklara rağmen Binance, ek personel alarak ve kripto dolandırıcılık karşıtı girişimlerini genişleterek uyumluluk çabalarını artırmayı bir öncelik haline getirdi.

BİNANCE İDDİALARI YALANLADI

Binance, İsrail hükümetinin talebi üzerine Filistin vatandaşlarının yatırımlarına bloke koyduğu iddialarını yalanladı.

Binance CEO'su Richard Teng, sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapmasının engellendiğini açıkladı.

Binance ayrıca, diğer finansal kuruluşlara benzer şekilde uluslararası kabul görmüş yaptırım mevzuatına uyduğunu vurguladı. Borsa, etkilenen kullanıcı sayısı veya kısıtlamaların zamanlaması hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Filistin, Binance için küçük bir pazar olarak karşımıza çıkıyor. Platform trafiğinin yalnızca yüzde 0,05'ine katkıda bulunuyor.

Buna rağmen Filistin'den Binance'e olan trafik Ağustos 2023'ten bu yana yüzde 80'den fazla arttı.