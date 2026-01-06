Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Binance TRansfer’a da bekleme süresi geldi

Ocak 06, 2026 10:10
1
Binance TRansfer’a da bekleme süresi geldi

MASAK düzenlemeleri kapsamında Binance TR, bugüne kadar muaf tutulan Binance TRansfer işlemlerinde de bekleme süresi uygulamaya başlıyor. 9 Ocak’tan itibaren bu kanaldan gelen varlıklar 48 saat boyunca çekilemeyecek.

Geçtiğimiz yıl MASAK tarafından yerel kripto para borsalarına, varlık transferlerinde 48 ila 72 saatlik bekleme süresi şartı getirilmişti. Bu düzenlemeden, Binance TR bünyesinde kullanılan Binance TRansfer özelliği bir süreliğine muaf tutulmuştu. Ancak bu ayrıcalık uzun sürmedi.

2
Binance TRansfer’a da bekleme süresi geldi

BİNANCE TR’DE YENİ DÖNEM

Yeni uygulamayla birlikte Binance TR’de kullanıcı hesabına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları, ya da alım-satım işlemleri sonrasında oluşan bakiyeler, dışa aktarım öncesinde 72 saat bekleme süresine tabi olacak. Yani kullanıcı, varlıklarını hemen başka bir cüzdana ya da platforma aktaramayacak.

Bu 72 saatlik sürenin tamamlanmasının ardından yapılan ilk kripto varlık çekimi ya da transferi sonrasında ise sistem farklı çalışıyor. Hesaba giren her yeni kripto varlık veya mevcut varlıkların sonraki çekim işlemlerinde bekleme süresi bu kez 48 saat olarak uygulanıyor.

3
Binance TRansfer’a da bekleme süresi geldi

BİNANCE TRANSFER’A DA 48 SAAT

Daha önce, aynı kimlik bilgileriyle doğrulanmış Binance hesabından Binance TR’ye yapılan transferlerde bekleme süresi uygulanmıyordu. Binance TRansfer özelliği sayesinde bu varlıklar doğrudan kullanılabiliyordu.

Yapılan son açıklamaya göre bu durum da değişiyor. 9 Ocak itibarıyla Binance TRansfer üzerinden gelen varlıklar da 48 saatlik bekleme süresine girecek. Bu süre boyunca kullanıcılar varlıklarını dışa aktaramayacak, ancak platform içinde alım-satım yapmaya devam edebilecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.