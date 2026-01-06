Binance TRansfer’a da bekleme süresi geldi

BİNANCE TR’DE YENİ DÖNEM

Yeni uygulamayla birlikte Binance TR’de kullanıcı hesabına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları, ya da alım-satım işlemleri sonrasında oluşan bakiyeler, dışa aktarım öncesinde 72 saat bekleme süresine tabi olacak. Yani kullanıcı, varlıklarını hemen başka bir cüzdana ya da platforma aktaramayacak.

Bu 72 saatlik sürenin tamamlanmasının ardından yapılan ilk kripto varlık çekimi ya da transferi sonrasında ise sistem farklı çalışıyor. Hesaba giren her yeni kripto varlık veya mevcut varlıkların sonraki çekim işlemlerinde bekleme süresi bu kez 48 saat olarak uygulanıyor.