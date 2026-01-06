Binance TRansfer’a da bekleme süresi geldi

Kategoriler
MASAK düzenlemeleri kapsamında Binance TR, bugüne kadar muaf tutulan Binance TRansfer işlemlerinde de bekleme süresi uygulamaya başlıyor. 9 Ocak’tan itibaren bu kanaldan gelen varlıklar 48 saat boyunca çekilemeyecek.
Geçtiğimiz yıl MASAK tarafından yerel kripto para borsalarına, varlık transferlerinde 48 ila 72 saatlik bekleme süresi şartı getirilmişti. Bu düzenlemeden, Binance TR bünyesinde kullanılan Binance TRansfer özelliği bir süreliğine muaf tutulmuştu. Ancak bu ayrıcalık uzun sürmedi.
Yeni uygulamayla birlikte Binance TR’de kullanıcı hesabına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları, ya da alım-satım işlemleri sonrasında oluşan bakiyeler, dışa aktarım öncesinde 72 saat bekleme süresine tabi olacak. Yani kullanıcı, varlıklarını hemen başka bir cüzdana ya da platforma aktaramayacak.
Bu 72 saatlik sürenin tamamlanmasının ardından yapılan ilk kripto varlık çekimi ya da transferi sonrasında ise sistem farklı çalışıyor. Hesaba giren her yeni kripto varlık veya mevcut varlıkların sonraki çekim işlemlerinde bekleme süresi bu kez 48 saat olarak uygulanıyor.
Daha önce, aynı kimlik bilgileriyle doğrulanmış Binance hesabından Binance TR’ye yapılan transferlerde bekleme süresi uygulanmıyordu. Binance TRansfer özelliği sayesinde bu varlıklar doğrudan kullanılabiliyordu.
Yapılan son açıklamaya göre bu durum da değişiyor. 9 Ocak itibarıyla Binance TRansfer üzerinden gelen varlıklar da 48 saatlik bekleme süresine girecek. Bu süre boyunca kullanıcılar varlıklarını dışa aktaramayacak, ancak platform içinde alım-satım yapmaya devam edebilecek.