11 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:34

Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance, USDC (Circle tarafından çıkarılan dijital bir dolar) stablecoinin benimsenmesini hızlandırmak için ABD merkezli Circle ile ortaklık kurdu.

Binance ve Circle, küresel USDC benimsenmesini artırmak için ortaklık kurdu. Kripto para borsası, platformunda USDC'nin ticaret, tasarruf ve ödeme uygulamaları için kullanılabilirliğini genişletmeyi planlıyor.

BİNANCE VE CİRCLE ORTAKLIĞI BAŞLADI

İki şirket, 11 Aralık'ta Abu Dabi​ Finans Haftası'nda iş birliklerini duyurdu ve "küresel dijital varlıkların ve daha geniş finansal hizmetler ekosisteminin gelişimini desteklemeyi" umduklarını söyledi.

Kripto para borsası, platformunda USDC'nin ticaret, tasarruf ve ödeme uygulamaları için kullanılabilirliğini genişletmeyi planlıyor.

Ayrıca Binance, hazinesindeki birincil sabit para birimi olarak USDC'yi benimseyecek. Bu eylem, duyuruda "dünyanın zincir üzerinde hareket ettiğine dair güçlü bir sinyal" olarak tanımlandı. Öte yandan Circle, Binance'e hizmetlerini iyileştirmek için gerekli teknolojiyi ve likiditeyi sağlayacak.

TETHER EURT'NİN BASIMINI DURDURMUŞTU

Duyuru, önde gelen stablecoin Tether'ın Kasım ayında AB düzenleyicilerinin baskısı nedeniyle euro destekli stablecoin'i EURT'nin basımını durdurmasının ardından geldi.

Tüketici koruma grubu Consumers' Research'ün Eylül ayındaki raporuna göre, Tether'in dünya lideri dolar destekli stablecoin'i USDT'nin karakteristik özelliği, stablecoin ihraççısı Tether'in ABD doları rezervleri konusunda şeffaflık eksikliği olarak gösterildi.

Kuruluşa göre USDT, esas olarak Tether'in dolar rezervlerinin saygın bir muhasebe firması tarafından tam bir denetimden geçmemiş olması nedeniyle "tüketiciler için gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket" olarak algılandı.

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlıklar Düzenlemesi (MiCA) çerçevesini benimsemesiyle Binance ve diğer borsalar kendilerini Tether'in sabit paralarını liste dışı bırakmak zorunda bulabilirler.

Öte yandan Circle, bu yaz MiCA geçerli bir lisans elde etti ve Binance'e AB pazarına hizmet etmede kritik öneme sahip olabilecek bir sabit paraya erişim sağladı. Borsanın kendi sabit parasıyla bir geçmişi var. 2023'te, düzenleyici baskı nedeniyle geçen yıl Binance USD (BUSD) sabit parasını aşamalı olarak kaldırmak zorunda kaldı.

Binance'in BUSD ihracı için stablecoin ortağı olan Paxos, proje nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturulmuştu. SEC tarafından herhangi bir yaptırım eylemi yapılmamış olsa da, New York Mali Hizmetler Departmanı tarafından ihraççıya BUSD basımının durdurulması emredildi.

USDC NEDİR?

USDC, Circle tarafından çıkarılan dijital bir dolardır ve aynı zamanda bir stablecoin olarak da bilinir ve dünyanın önde gelen blok zincirlerinin çoğunda çalışır. İnternette ABD dolarını temsil etmek üzere tasarlanan USDC, %100 likit nakit ve nakit eşdeğeri varlıklarla desteklenir, böylece her zaman 1:1 oranında USD karşılığında kullanılabilir.