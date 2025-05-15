Binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürüyor: Kritik tarih belli oldu

Kamu işçilerinin zam pazarlığı devam ediyor. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. İşçi tarafı, günlük taban ücretin 1800 TL’ye çıkarılmasını talep ederken, bu artışın ardından 2025'in ilk yarısında yüzde 50, ikinci yarısında ise yüzde 25 oranında zam ve ek olarak yüzde 10 refah payı istiyor. Kritik öneme sahip 3. toplantının ise yapılacağı tarih belli oldu.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi stratejik öneme sahip kurumlarda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri sürüyor. Taraflar arasında yürütülen pazarlık sürecinde kritik eşiğe yaklaşılırken, gözler 16 Mayıs Cuma günü yapılacak olan üçüncü toplantıya çevrildi.

İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ NET

İşçi kesimi, hükümete sunduğu talepler doğrultusunda, günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılmasını istiyor. Ayrıca, bu artışın ardından 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 oranında zam yapılması ve bunlara ek olarak yüzde 10’luk refah payının da maaşlara yansıtılması talep ediliyor.

“UZLAŞMAYLA TAMAMLANACAĞINA İNANIYORUM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokol süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, tarafların yoğun mesai harcadığını ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti. Bakan Işıkhan, "İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da biliyorsunuz kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Biz burada koordinatör kısmındayız. Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.

SÜREÇ TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ ÖNCESİ TAMAMLANACAK

Ağustos ayında başlayacak olan kamu kesimi genel toplu sözleşme dönemi öncesinde, çerçeve protokol görüşmelerinin tamamlanması hedefleniyor. Bu çerçevede yapılacak anlaşma, binlerce kamu işçisinin 2025 yılına dair ekonomik haklarını belirleyecek.

Görüşmelerin üçüncü turu 16 Mayıs’ta gerçekleşecek ve kamuoyunun merakla beklediği kritik adımların atılması bekleniyor.