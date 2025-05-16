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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Binlerce kişi işsizlik maaşını kaybedecek!

O ülkede, federal hükümetin işsizlik ödeneklerinde yapacağı sınırlama sonucunda 113 bin kişinin işsizlik maaşını kaybedeceği bildirildi. 30 yıldan fazla çalışmış olan 55 yaş üstü kişilere ise istisna uygulanacak.

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Binlerce kişi işsizlik maaşını kaybedecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 15:02

Belçika'da federal hükümet işsizlik yardımlarını en fazla iki yılla sınırlamaya karar verdi. 2026'nın başında yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulama kapsamında 113 bin kişi, faydalanmakta olduğu işsizlik maaşı hakkını kaybedecek.

Uzun süreli tıbbi sorunları bulunan ancak çalışmaya tamamen uygun olmadığı yönünde raporu olmayan kişilere yönelik koruma ödeneği de kaldırılacak. 30 yıldan fazla çalışmış olan 55 yaş üstü kişilere ise istisna uygulanacak. Bu kişiler işsizlik yardımı almayı sürdürecek.

Binlerce kişi işsizlik maaşını kaybedecek!

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SONA ERECEK

Daha önce Belçika, işsizlik yardımlarının süresini sınırlandırmıyordu. İşsiz kalan kişi, son maaşının yüzde 65'i kadar ücret almaya başlıyordu. Bir üst sınırı da bulunan işsizlik ödeneği, zamanla azalmasına rağmen tamamen kesilmiyordu. Ancak değişiklikle bu durum sona erecek.

Yüksek kamu borcu ve bütçe açığı olan Belçika'da yeni hükümet, işsizlik ve hastalık yardımları gibi çeşitli sosyal destekleri azaltmayı planlıyor. Ülkede bu ve benzeri kemer sıkma politikaları son dönemde yoğun biçimde protesto ediliyor.

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