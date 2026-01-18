Binlerce vatandaşa tapu fırsatı! 2B arazileri yeniden satışa çıkıyor... İşte son başvuru tarihi

Teklif ile bilgi veren AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal “Daha önce TBMM’de çıkan bir yasayla 2/B uygulamasıyla hak sahibi olan vatandaşların bir kısmı müracaat sürelerini kaçırmıştır. Bir kısmı ise müracaat etmiş, ancak taksitlerini ödeyemez hâle gelen vatandaşlara yeniden müracaat ve ödeme süresi tanımlıyoruz. Yaklaşık 102 bin vatandaşımız, bu teklifimizin yasalaşması durumunda önceden elde ettikleri ama bir şekilde müracaat ya da ödemelerini aksatan vatandaşlara yeni bir imkân tanımış olacağız” dedi.