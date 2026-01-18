Menü Kapat
Binlerce vatandaşa tapu fırsatı! 2B arazileri yeniden satışa çıkıyor... İşte son başvuru tarihi

Ocak 18, 2026 10:06

Ocak 18, 2026 10:06
Binlerce vatandaşa tapu fırsatı! 2B arazileri yeniden satışa çıkıyor... İşte son başvuru tarihi

2B arazilerinde ikinci şans kapısı açılıyor.
TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle, kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satış sürecinde başvuru süresini kaçıranlara ve ödeme şartlarını yerine getiremeyenlere ek hak geliyor. Buna göre, daha önce taksitlerini ödeyemediği için tapu alamayanlar ya da başvuru yapamayanlar, 31 Temmuz’a kadar yeniden başvurarak üzerlerindeki taşınmazların tapusunu alma imkânına kavuşacak.

İşte detaylar...

Binlerce vatandaşa tapu fırsatı! 2B arazileri yeniden satışa çıkıyor... İşte son başvuru tarihi

Orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasadan, bugüne kadar yararlanamayan hak sahiplerine yeni bir fırsat kapısı açıldı.

TBMM’de 2012 yılında çıkarılan yasa ile orman vasfını yitirmiş araziler üzerinde taşınmazı bulunan binlerce vatandaşın tapularını almaları sağlanmıştı.

Binlerce vatandaşa tapu fırsatı! 2B arazileri yeniden satışa çıkıyor... İşte son başvuru tarihi

Yasa kapsamında başvuru yapamayan veya başvuru yaptığı hâlde taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlar için ise yeni bir adım atıldı. TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi ile kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satış sürecinde başvuru veya ödeme şartlarını süresinde yerine getiremeyenlere yeni bir ek süre veriliyor.

2B arazileri

Türkiye gazetesinin aktardığı teklife göre, taksitlerini ödeyemeyenler veya başvuruyu kaçıranlar, 31 Temmuz’a kadar yeniden başvuru yaparak 2B arazileri üzerindeki taşınmazlarının tapusunu alabilecek.

arsa satış bedeli

Taşınmazların satış bedeli, başvuru sürelerinin son gününü izleyen 3 aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için TÜİK’in her ay için belirlediği TÜFE değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

arsa taksitli satış

Teklif ile bilgi veren AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal “Daha önce TBMM’de çıkan bir yasayla 2/B uygulamasıyla hak sahibi olan vatandaşların bir kısmı müracaat sürelerini kaçırmıştır. Bir kısmı ise müracaat etmiş, ancak taksitlerini ödeyemez hâle gelen vatandaşlara yeniden müracaat ve ödeme süresi tanımlıyoruz. Yaklaşık 102 bin vatandaşımız, bu teklifimizin yasalaşması durumunda önceden elde ettikleri ama bir şekilde müracaat ya da ödemelerini aksatan vatandaşlara yeni bir imkân tanımış olacağız” dedi.

arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, 2B satışlarından bugüne kadar bir milyondan fazla vatandaş yararlandı. Bu kapsamda 700 binden fazla taşınmazın satışı yapıldı. Satışlardan 18 milyar lira civarında gelir elde edildi.

