Bir ay önce kilosu 400 TL'den satılıyordu! Çilek fiyatı bir ayda dibi gördü

22 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:05

Antalya'da serada üretilen çileğin fiyatı son bir ayda dibi gördü. Çilek fiyatları 400 TL'den 90 TL'ye kadar düştü. Artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını söyleyen üreticiler ise bin bir zorlukla yetiştirdikleri çilekten kendilerinin değil aracıların kazandığını belirtti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 4 bin dekar alanda yetiştirilen çilek, son bir ayda fiyatları dip yapınca üreticileri zor duruma soktu. Aralık ayında hasada başladıklarını söyleyen çilek üreticisi Emine Peker, aracılara karşı önlem alınması için çağrıda bulundu.

"BİR AYDA FİYATI 400 LİRADAN 90 LİRAYA DÜŞTÜ"

Peker, 10 dekar alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, “Bir ay önce 400 TL'den çilek sattık. Bu sene rakamlar bu şekilde giderse en azından emeklerimizin karşılığını alırız diye sevindik. Ancak fiyatlar hızla düşerek 250 TL'ye indi. Şu an ise 90-100 TL civarında satıyoruz" dedi. Haftada 2 kez hasat yaptıklarını söyleyen Peker, her hasatta yaklaşık 600 kilo civarında ürün topladıklarını ifade etti.

"YETİŞTİRMESİ ZOR, RAF ÖMRÜ KISA"

Çileklerin yetiştirilmesinin oldukça zor ve maliyetli olduğunu ifade eden Emine Peker, “Çilek, hassas ve raf ömrü kısa bir meyve. Bin bir zorlukla yetiştiriyoruz. Ürettiklerimizi hemen toplar toplamaz satışa göndermemiz gerekiyor. Çilek üretimi, patlıcan ya da kabak gibi diğer sebzelere göre çok daha fazla işçilik gerektiriyor” şeklinde belirtti.

"FİYATI 200 TL'NİN ALTINA DÜŞMEMELİ"

Maliyetlerin arttığını anlatan Peker, “Maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz. Çilek fiyatlarının 200-250 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Ancak şu an bu rakamlarla maliyetlerimizi karşılamamız mümkün değil” dedi.

ÜRETİCİ DEĞİL ARACILAR KAZANIYOR

Emine Peker, aracılara yönelik düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Üretici Aslan Peker ise, "Aracılar arasındaki farklar nedeniyle üreticinin kazancı düşüyor. Maliyetler iki katına çıkmışken bu fiyatlarla zorluk yaşıyoruz" dedi.