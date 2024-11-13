Bir dilim baklavanın fiyatı şoke etti! Artık kiloyla değil taneyle satılıyor

13 Kasım 2024 12:58 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:21

Baklava fiyatlarının son dönemde oldukça artması satışların ciddi anlamda düşmesine neden oldu. Bin 500 liraya dayanan kilo fiyatını pahalı bulanlar için firmalar tane ile satışa başladı. Ünlü bir baklavacıda 1 dilim baklavanın fiyatı görenleri şoke etti.

Baklavaya gelen zamlar vatandaşın alım gücünü düşürdükçe düşürdü. Gelen zamların ardından baklavacıların satışları da etkilendi. Kilogram fiyatı bin 500 liraya çıkınca firmalarda çareyi tane baklava satışında buldu.

1 DİLİM BAKLAVA 45 LİRA

Ünlü bir baklavacının internet sitesinde 1 dilim baklavanın fiyatını görenler şaşkına döndü. Bir dilim baklavanın 45 liraya satıldığını gören vatandaşlar isyan etti. Fiyatın abartılı olduğunu düşünen vatandaşlar konuyu sosyal medyada tartışmaya başladı.

"İNSANIN AKLIYLA OYNUYORLAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonundan aldığı bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş sosyal medyada gündeme oturmuştu. Vatandaş, "Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz." diyerek fahiş fiyatlara isyan etmişti.

Videoda baklavayı gösteren vatandaş, "Bir dilim baklava neden 40 lira? Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şu küçücük dilim baklava 40 lira. Bunun maliyeti nedir?" dedi.