Bir günde milyonlarca dolar buhar oldu: Trumpzedelerin servetleri çöküşte

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergi paketi, milyarderleri de zor durumda bıraktı. Dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam serveti, 208 milyar dolar azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi paketini açıklaması, dünya ekonomisinde büyük bir şok etkisine neden oldu ve milyarderlerin servetlerini eritti. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 500 insanının toplam serveti 208 milyar dolar azaldı. Bu düşüş, Covid-19 pandemisi sonrası en büyük servet kaybı olarak kaydedildi. En büyük kayıpları yaşayan isimler arasında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla'nın sahibi Elon Musk gibi ünlü milyarderler yer aldı.



Trump’ın gümrük vergisi paketinden en fazla zarar gören isimler şu şekilde sıralandı:

MARK ZUCKERBERG

Meta’nın sahibi olan Mark Zuckerberg, servetindeki en büyük düşüşü yaşayan isimlerden biri oldu. Şirketinin yüzde 9’luk değeri kaybı, Zuckerberg’in kişisel servetinden 17,9 milyar dolara mal oldu. Bu miktar, Zuckerberg’in toplam servetinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor.

JEFF BEZOS

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Trump’ın paketinden ağır darbe alan diğer bir milyarder. Amazon hisselerinin yüzde 9 değer kaybetmesi, Bezos’a 15,9 milyar dolara mal oldu ve 2022 Nisan’ından bu yana en büyük düşüşü yaşadı.

ELON MUSK

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Trump’ın gümrük vergilerinin ardından önemli bir kayıp yaşadı. Tesla'nın hisseleri 11 milyar dolar değer kaybederek Musk’a büyük bir mali darbe vurdu. Musk, aynı zamanda Trump’ın en güçlü destekçilerinden biri olarak biliniyor.

ZHANG CONGYUAN

Çinli ayakkabı devi Huali Industrial Group'un kurucusu Zhang Congyuan, Trump'ın Çin'e uyguladığı ek gümrük vergisiyle birlikte şirketinin hisselerindeki düşüş nedeniyle 1,2 milyar dolar kaybetti. Bu miktar, Zhang’ın toplam servetinin yüzde 13'üne denk geliyor.

TOBI LUTKE

Kanadalı e-ticaret devi Shopify’ın CEO'su Tobi Lutke de servetinin büyük kısmını kaybeden isimlerden biri. Lutke, bu süreçte servetinin yüzde 17’sini kaybetti.

BERNARD ARNAULT

Avrupa'nın en zengin ismi olan Bernard Arnault, Trump’ın gümrük vergisi paketine karşılık Avrupa Birliği’nin uygulamayı planladığı yüzde 20’lik vergiyle büyük bir kayıp yaşadı. Arnault’nun LVMH şirketinin hisseleri, Christian Dior, Bulgari ve Loro Piana gibi prestijli markaların sahibi olmasına rağmen ciddi bir düşüş gösterdi. Arnault’nun servetinden 6 milyar dolar silindi.