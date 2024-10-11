Bir haftada iki zam! Benzin zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

11 Ekim 2024 08:14 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 08:32

Brent petrol vadeli işlemlerde cuma günü 79 dolara kadar yükseldi. Petrol piyasalarında yukarı yönlü hareketlilik devam ederken yurt içinde motorin ve benzin fiyatları değişti. Akaryakıt fiyatları için yapılan zam pompaya yansıdı. İşte 11 Ekim güncel akaryakıt fiyatları…

Beklenen benzin​ zammı dün geceden itibaren akaryakıt​ fiyatları tabelasına yansıdı. Arz ve talep dengesizlikleri petrol fiyatlarının geçtiğimiz haftalarda dip seviyelere inmesine neden oldu. Orta Doğu’da sürekli artan gerginlik fiyatların yeniden 80 dolara dayanmasına yol açtı. Yaşanan gelişmelerle benzin ve motorine zam geldi. İşte 11 Ekim güncel akaryakıt fiyatları…

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Brent petrol haftanın son işlem gününde 79 dolardan işlem görmeye başladı. Analistlere göre petrol, ikinci haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor.

İSRAİL VE İRAN​ GERGİNLİĞİ

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar da petrol fiyatlarını etkiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Perşembe günü güvenlik kabinesiyle bir araya gelerek İran'ın son füze saldırısına yönelik tepkiyi görüşmek üzere bir araya geldi. İsrail’in İran’ın petrol alanlarını vurma ihtimali piyasalardaki tedirginliği artırdı.

MİLTON KASIRGASININ ETKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD’de büyük hasara neden olan Milton Kasırgası'ndan kaynaklanan kesintiler, Florida'daki benzin istasyonlarının neredeyse dörtte birinin yakıtının bitmesine yol açtı. 3,4 milyon ev ve işletmenin elektriksiz kalması da fiyatları yukarı yönlü destekledi.

TALEP GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞTİ

Çin'in ekonomik yavaşlamayı durdurmak için özel sektör büyümesini teşvik etmek amacıyla bir yasa tasarısı açıklaması da talep tarafından görünümün iyileşmesini sağladı. Piyasalar beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon verilerini takip ediyor.

BENZİNE KAÇ LİRA ZAM GELDİ?

Bir haftada hem motorine hem de benzine zam geldi. Motorin​ fiyatlarına 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 77 kuruş zam geldi. Böylelikle motorin fiyatı 43,51 liraya çıktı. Motorin zammının ardından dün geceden itibaren geçerli olmak üzere 64 kuruşluk zam pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 43.47 TL

LPG litre fiyatı: 24.85 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.78 TL

Motorin litre fiyatı: 43.41 TL

LPG litre fiyatı: 25.35 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 43.22 TL

LPG litre fiyatı: 25.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.72 TL

Motorin litre fiyatı: 44.44 TL

LPG litre fiyatı: 24.91 TL