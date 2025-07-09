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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi: Yeni tarife belli oldu!

Kırşehir'de 200 gram ekmek 3 TL zamlanarak 12 TL oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları yetkilileri, yapılan fiyat güncellemesiyle ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi: Yeni tarife belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 22:27

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 2025 yılına ait ekmek fiyat tarifesi açıklandı. Yeni tarifeye göre, 200 gramlık ekmekler 12 TL, 400 gramlık ekmekler ise 24 TL'den satılacak. Güncellenen fiyatlar bu günden itibaren geçerli olacak.

Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi: Yeni tarife belli oldu!


Yapılan açıklamaya göre; somun, pide, lavaş, çiçek ve baget gibi yaygın tüketilen ekmek türlerinin fiyatlarına artış yapıldığı belirtildi. Buna göre, 200 gramlık tüm ekmek çeşitlerinin satış fiyatı 12 TL olarak belirlenirken, aynı ürünlerin 400 gramlık versiyonları ise 24 TL'den satışa sunulacak.

"MALİYETLER ARTTI"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları yetkilileri, yapılan fiyat güncellemesinin temel sebebinin artan üretim maliyetleri olduğunu ifade etti. Un, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerindeki yükselişin, ekmek fiyatlarında düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirdiği vurgulandı.

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ETİKETLER
#kırşehir
#ekmek fiyatı
#Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları
#Maliyet Artışı
#Un Fiyatı
#Enerji Fiyatı
#Ekonomi
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