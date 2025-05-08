Bir meslek koluna daha yeşil pasaport müjdesi! Kanun teklifi Meclis'e geldi

Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif kabul edilirse, mesleğini 10 yıl fiilen icra eden mali müşavirler yeşil pasaport alabilecek.

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından hazırlanan teklif, meslek mensuplarının uluslararası seyahatlerde karşılaştığı vize engellerini kaldırmayı hedefliyor.

Teklif, muhasebecilerin ve mali müşavirlerin uluslararası toplantılara katılımını kolaylaştırmayı ve yurt dışı mesleki faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

DAHA VERİMLİ YÜRÜTÜLECEK

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi kritik görevler yürütüyor.

Bu görevlerin uluslararası alanda etkin bir şekilde yerine getirilmesi için sıkça yurt dışı seyahat gerekiyor. Yeşil pasaport, vize süreçlerini ortadan kaldırarak bu faaliyetlerin daha verimli yürütülmesini sağlayacak.

MECLİS'E SUNULDU

İçişleri Komisyonu’na gönderilen kanun teklifi, yakın zamanda Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifin yasalaşması halinde, 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip muhasebeciler ve mali müşavirler yeşil pasaport hakkına kavuşacak.