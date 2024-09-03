Bir Osmanlı mirası: Tersane İstanbul! 45 yılda hazineye ne kadar kazandıracak?

03 Eylül 2024 15:47 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:00

Rixos Tersane İstanbul Oteli, açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde açıldı. Konaklama, kültür-sanat, gastronomi ve perakende birimlerinin yer aldığı ilk etapta yer alan Rixos Tersane İstanbul Oteli'nin tamamı bu yıl sonundan önce tamamlanarak halkın ziyaretine açılacak. Uraloğlu, projenin 700 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğunu 45 yıllık faaliyet süresi boyunca hazineye en az 1,3 milyar dolar kira geliri sağlayacağını ifade etti.

TERSANE İSTANBUL AÇILDI

1,3 milyar doları aşan yatırım tutarına sahip bu devasa proje, Tersane İstanbul kamu kaynakları kullanılmadan gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu, tarihi tersanenin 45 yıllık faaliyet süresi boyunca hazineye en az 1,3 milyar dolar kira geliri sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Uraloğlu, 1,3 milyar doların üzerinde yatırım bedeli ile dev bir proje olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan hayata geçirdiklerini belirterek, "45 yıllık işletme süresince de Hazinemize en az 1 milyar 346 milyon doların üzerinde kira geliri kazandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

Projenin yapıldığı alanı oluşturan ve modern Türkiye döneminde Haliç, Camialtı ve Taşkızak olmak üzere üç bölüme ayrılan tarihi tersanenin son 30 yıldır işlevini yitirdiğini ve yaklaşık 150 yıldır halkın kullanımına kapalı kaldı.

1,5 ASIR SONRA YENİDEN HALKIN HİZMETİNDE

Tersane İstanbul'un, tarihi dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla geliştirildi.

Proje kapsamında ayrıca sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeler, dinlenme alanları, sosyal aktivite alanları, bin kişilik cami, kütüphane, gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadada turizmi canlandıracak konaklama tesisleri, 70 yat kapasiteli iki marina ve su sporları alanlarının oluşturulması da yer alıyor.

Böylece 1,5 asır sonra 1,8 kilometrelik sahil şeridi yeniden halkın kullanımına açıldı.

Uraloğlu, bu eşsiz alanın sadece tarihi mirasına saygı göstermekle kalmayıp, aynı zamanda İstanbul'un marka değerine de önemli katkı sağladığını dile getirdi.