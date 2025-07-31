Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi

Ankara'da ekmek fiyatına yüzde 20 zam geldi. Ankara Fırıncılar Odası tarafından yayımlanan fiyat listesine göre 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükseldi.

DÜN DE İZMİR'DE EKMEĞE ZAM GELMİŞTİ

İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükseltilmişti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesiyle ilgili yeni karar alındı.

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olarak 200 gram ekmek 15 lira olacak" ifadesini kullandı.