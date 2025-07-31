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 | Bengü Sarıkuş

Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi

Temmuz ayında artan fiyatlar arasında ekmek de dahil oldu. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükseltildi. Dün de İzmir'de ekmek tarifesiyle ilgili zam kararı alınmıştı.

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Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:40

'da fiyatına yüzde 20 geldi. Ankara Fırıncılar Odası tarafından yayımlanan fiyat listesine göre 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükseldi.

Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi

DÜN DE İZMİR'DE EKMEĞE ZAM GELMİŞTİ

'de 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükseltilmişti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesiyle ilgili yeni karar alındı.

Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olarak 200 gram ekmek 15 lira olacak" ifadesini kullandı.

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ETİKETLER
#zam
#ekmek
#fiyat artışı
#İzmir
#Ankara
#Ekonomi
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