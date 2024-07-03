Bir sigara grubuna daha zam! 80 TL'ye kadar çıktı...
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 18:29 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:36
Son dakika haberi... JTI grubunda yer alan sigara markalarına 9 lira zam geldi. Son olarak mayıs ayında gelen 3 TL'lik zammın ardından gruba bir zam daha gelmiş oldu.
Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, JTI grubunda yer alan sigara markalarına 9 TL zam geldiğini açıkladı.
Yeni güncelleme ile birlikte grubun en pahalı sigarası 80 TL'ye çıktı.
MAYIS AYINDA ZAM GELMİŞTİ!
Mayıs ayında JTI grubuna 3 TL zam gelmişti. Bu zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 70 TL'ye çıkmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com