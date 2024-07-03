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Bir sigara grubuna daha zam! 80 TL'ye kadar çıktı...

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 18:29 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:36
Bir sigara grubuna daha zam! 80 TL&#039;ye kadar çıktı...

Son dakika haberi... JTI grubunda yer alan sigara markalarına 9 lira zam geldi. Son olarak mayıs ayında gelen 3 TL'lik zammın ardından gruba bir zam daha gelmiş oldu. 

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, JTI grubunda yer alan sigara markalarına 9 TL zam geldiğini açıkladı.

Yeni güncelleme ile birlikte grubun en pahalı sigarası 80 TL'ye çıktı.

Bir sigara gruba daha zam! 9 TL daha yükseldi  - 1. Resim

MAYIS AYINDA ZAM GELMİŞTİ!

Mayıs ayında JTI grubuna 3 TL zam gelmişti. Bu zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 70 TL'ye çıkmıştı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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