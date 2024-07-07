Bir sigara grubu daha zam yaptı, BAT sigaraları 79 liraya dayandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 20:00 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 21:02
Son dakika haberi... British American Tobacco (BAT) grubu sigara fiyatlarına zam yaptı. En yüksek sigara fiyatı 79 lira oldu. 8 Temmuz pazartesinden itibaren fiyatlar güncellenecek.
TÜİK'in haziran ayı aylık ve yıllık enflasyon oranlarını duyurmasının ardından ÖTV güncellemesiyle sigara grupları zam yapmaya devam ediyor.
British American Tobacco (BAT) grubu da bayilerine zam mesajı göndererek fiyatlarını yükselteceğini duyurdu. Fiyatlar 5-10 lira kadar yükseltildi. Henüz resmi olarak ilan edilmese de, 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren BAT sigaralarının yeni fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi. En yüksek sigara fiyatı 79 en düşük 67 lira olarak satışa çıkacak.
BİR GRUP ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM YAPTI
JTI grubu önce zam yaptığını ardından 6 liralık indirim yaptığını duyurmuştu. Philip Morris grubu da zam haberlerini duyurmuştu. Zam kararının peş peşe ilan edilmesiyle sigara tiryakileri yeni fiyatları merak ediyor.
Kaynak: tgrthaber.com