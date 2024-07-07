Bir sigara grubu daha zam yaptı, BAT sigaraları 79 liraya dayandı

07 Temmuz 2024 20:00 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 21:02

Tiryakilere kötü haber! İşte en ucuz ve en pahalı sigara

Tiryakilere kötü haber! İşte en ucuz ve en pahalı sigara

TÜİK'in haziran ayı aylık ve yıllık enflasyon oranlarını duyurmasının ardından ÖTV güncellemesiyle sigara grupları zam yapmaya devam ediyor.

British American Tobacco (BAT) grubu da bayilerine zam mesajı göndererek fiyatlarını yükselteceğini duyurdu. Fiyatlar 5-10 lira kadar yükseltildi. Henüz resmi olarak ilan edilmese de, 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren BAT sigaralarının yeni fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi. En yüksek sigara fiyatı 79 en düşük 67 lira olarak satışa çıkacak.

BİR GRUP ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM YAPTI

JTI grubu önce zam yaptığını ardından 6 liralık indirim yaptığını duyurmuştu. Philip Morris grubu da zam haberlerini duyurmuştu. Zam kararının peş peşe ilan edilmesiyle sigara tiryakileri yeni fiyatları merak ediyor.