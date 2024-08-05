Bir sigara grubuna daha zam geldi!

05 Ağustos 2024 18:55 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 18:59

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Son ÖTV artışı ile sigaralara da zam gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte tüm sigara gruplarının fiyatlarında güncelleme yapılmıştı.

Tiryakileri üzecek bir haber daha akşam saatlerinde geldi. Sabah saatlerinde Philip Morris grubundaki sigaralara gelen zammın ardından bir zam da JTI grubundaki sigaralara geldi.

Açıklanan yeni zamla birlikte, JTI grubundaki en ucuz sigara 67 TL’ye yükselmiş oldu. En pahalı sigara ise 80 TL'ye çıktı.

SİGARA ZAMMI RESMEN DUYURULDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubundaki sigaralara zam geldiğini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dündar, "Bir sigaraya daha zam geldi JTI sigara gurubu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.