Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte güncel fiyatlar

08 May 2024 09:24 - Güncelleme : 08 May 2024 09:25

Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi belli oldu

Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi belli oldu

Sigara fiyatlarına yapılan zamlar mayıs ayı itibariyle devam ediyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi. Peki hangi gruba ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizde...

BAT, TT ve Imperial Tobacco sigara gruplarının ürünlerine 3 TL zam yapıldı.

ZAMLAR BUGÜN YANSIYACAK

Mayıs ayında gelen zammında ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu 58 TL oldu. TT grubunun ise en pahalı sigarası 64 lira, en ucuzu 53 TL oldu. Imperial Tobacco grubunun da en pahalı sigarası 70 TL; en ucuzu ise 56 TL'den satılacak. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DİĞER GRUPLARA DA ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde JTI ve PM sigara gruplarına zam gelmişti. JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 58 lira; Philip Morris (PM) sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmuştu.