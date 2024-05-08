Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Bir sigara grubuna daha zam geldi. AT, TT ve Imperial Tobacco grubunun sigaralarına 3 TL zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde JTI ve PM sigara gruplarına da zam gelmişti.
Sigara fiyatlarına yapılan zamlar mayıs ayı itibariyle devam ediyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi. Peki hangi gruba ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizde...
BAT, TT ve Imperial Tobacco sigara gruplarının ürünlerine 3 TL zam yapıldı.
ZAMLAR BUGÜN YANSIYACAK
Mayıs ayında gelen zammında ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu 58 TL oldu. TT grubunun ise en pahalı sigarası 64 lira, en ucuzu 53 TL oldu. Imperial Tobacco grubunun da en pahalı sigarası 70 TL; en ucuzu ise 56 TL'den satılacak. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DİĞER GRUPLARA DA ZAM YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde JTI ve PM sigara gruplarına zam gelmişti. JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 58 lira; Philip Morris (PM) sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmuştu.