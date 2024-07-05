Bir sigara grubuna indirim geldi! İşte yeni tarife...

05 Temmuz 2024 20:02 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 20:09

Sigara fiyatlarına art arda gelen zamların ardından bu defa indirim geldi.

JTI grubu, sigaralarına 2 gün önce yaptığı 9-10 TL'lik zamdan sonra bu kez 6 TL indirim yaptı. Bu kapsamda, en pahalı sigara 145 TL olurken en ucuz sigara 61 lira oldu. En pahalı paket sigara ise 74 TL'ye çekildi.

Yeni indirimli fiyatlar, 06.07.2024 itibariyle geçerli olacak.

MAYIS AYINDA ZAM GELMİŞTİ!

Mayıs ayında JTI grubuna 3 TL zam gelmişti. Bu zamla birlikte grubun en pahalı paket sigarası 70 TL'ye çıkmıştı.