Bir şirket daha halka arz oluyor, işte hisse bedeli

30 Nisan 2024 10:47 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:53

Lila Kağıt, Ak Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla halka arz olacak.

HİSSE FİYATI BELLİ OLDU

Yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Lila Kâğıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak. Hisse aralığı fiyatının 37,39 olacağı ifade edildi. BİST kodu LILAK Yıldız Pazar’da işlem görecek.

ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMAK TEMEL MOTİVASYONUMUZ

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü halka arz olmadaki temel motivasyonlarına ilişkin açıklama yaparak şunları ifade etti:

"2014-2023 arasında yaptığımız yoğun yatırım programları ile 70 bin ton ile başladığımız temizlik kağıdı üretim kapasitemiz 271 bin tona çıkararak sektöründe global bir oyuncu hale geldik.

Yeni dönem hedeflerimizde planladığımız tesis, yenilenebilir enerji ve kapasite artışı yatırımlarımızı şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde gerçekleştirmek için halka arz yolculuğumuza başladık. Ülkemizi temizlik kağıdı ihracatında lider ülkelerden biri haline getirerek ülkemize katkı sağlamak halka arzda da temel motivasyonumuz."

HALKA AÇIKLIK ORANIMIZ YÜZDE 20’Yİ AŞACAK

Halka arz sürecine ilişkin bilgileri paylaşan Öğücü, şunları kaydetti: "Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek ve şirketimiz Borsa İstanbul'da "LILAK" kodu ile işlem görecek.

Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.

Halka arz edilecek gelirin yüzde 75'i yeniden şirkete sermaye olarak konulacak olup bu sürecin sonunda halka açıklık oranımız yüzde 20,34 olacak. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda halka arz izahnamemizde de detaylarına yer verdiğimiz üzere 5 milyar TL'yi aşan bir yatırım planımız bulunuyor.

YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK

Erzurum'da Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in en büyük ölçekli ağır sanayi yatırımlarından birine imza atarak bölgenin ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kurmakta olduklarını belirten Öğücü, inşaatına başladıkları bu yeni üretim tesisleriyle kapasitelerini 271 bin tondan 306 bin tona çıkarmayı ve bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.