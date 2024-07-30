Bir tatil paylaşımı tüm servetinize mal olabilir! Uzman isim akılalmaz dolandırıcılık için uyardı

30 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:10

Havayolu şirketlerinin overbooking vurgunu! Tazminat ödememek için her yolu deniyorlar

Havayolu şirketlerinin overbooking vurgunu! Tazminat ödememek için her yolu deniyorlar

Sosyal medya üzerinden tatil paylaşımı yapan bazı vatandaşlar, tatil dönüşünde icra takibi ile karşılaştı. Bu sayı her geçen gün artmasıyla vatandaşlar yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kaldıklarını fark etti.

Tatil paylaşımı nedeniyle tüm mal varlıklarından olan vatandaşları TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili, Avukat İbrahim Güllü uyardı. tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Güllü, öncelikle vatandaşları tatil paylaşımı konusunda uyardı.

TATİL PAYLAŞIMI TÜM SERVETİNİZE MAL OLABİLİR!

Güllü, tatile çıkacak vatandaşları bekleyen tehlikeler hakkında "Vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz’ şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar. Tatile çıkacaklar, uzun süre evinden ikametgahından ayrı kalacaklar dikkatli olmalı. Fırsatçılar, dolandırıcılar ve hırsızlar sizi takip ediyor olabilir" ifadelerini kullanarak uyarılarına başladı.

Avukat Güllü, tatil paylaşımlarını takip eden çetelerin dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemlerini akılalmaz yöntem olan icra takibiyle yaptıklarının altını çizdi.

İLAMLI VE İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR?

Borçlu kişiden ödemesini alamayan kişilerin mahkeme yoluyla başlattıkları yasal duruma icra işlemi denir. Ancak bunun da iki yöntemi vardır. Bunlardan biri ilamlı diğeri ilamsız icra takibidir. İlamlı icra takibi, icra mahkemesinin kararına bağlı yapılır.

Diğeri ise ilamsız icra takibidir. O da ilamsız başlatılan icra takibinin süresi dolması akabinde herhangi bir mahkemeye ihtiyaç duyulmadan başlatılan haciz işlemidir. Yani size ait mülkten, haciz başlatılmasıyla tüm eşyalarınıza el konuşabilir.

TATİLE GİDEN VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Vatandaşların özellikle tatilde iken kendilerinin evde olmadıklarını gösteren ve tatil sürelerini belirten paylaşımlar konusunda uyaran Güllü, sosyal medyasını herkese açık kullananlar için şu riskleri sıraladı:

1. Yasal fırsatçılar

Son zamanlarda ev sahibi-kiracı arasındaki ihtilaflar aşırı derecede artmış durumda. Genellikle kirayı düşük bulan ev sahipleri kiracılarını çıkartarak daha yüksek kiraya vermenin yollarını aramaktadırlar. Kiracının evinden uzakta kalacağını anlayan ev sahipleri tahliye taahhütlerini icra takibinde bulunarak devreye sokabilirler. Hakkında icra takibi yapılan kiracı ödeme/tahliye emrindeki tahliye taahhüdünün içeriğine 7 gün içinde itiraz etmek zorunda. Bu süreyi kaçırılması halinde tahliye ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

2. Hırsızlar

Evinizde olmayan hırsızlar evde olmadığını tespit etmeleri halinde evinizi boşalabilir, talan edebilirler. Hırsızlara fırsat vermemek için sosyal paylaşımlarımızda evden olduğumuzu gösterir açıklamalar yapmaktan kesinlikle kaçınalım.

3. Fırsatçı-Dolandırıcılar

Uzun süre tatile gittiğini sosyal medyada paylaşan kullanıcıları takip edip akabinde tatile çıktıklarında evlerine ilamsız icra takibi gönderiyorlar. İcradan haberleri olmayan kişiler tatil sonrası şoku yaşıyorlar. İlamsız takibe 7 gün içinde itiraz etmek gerekmekte. Ancak evde bulunmadığından muhtara yapılan tebligat nedeniyle takip kesinleşmekte. Bu durumda borçlu duruma düşen kişi ya olmayan borcu haciz baskısından kurtulmak için ödüyor yada menfi tespit davası açmak zorunda kalıyor. Bu durumda uzun bir süreci gerektiriyor. 7 günlük süre içinde hakkında icra takibi olduğunu gören tüketici e devlet üzerinden e imza ile yada en yakın icra müdürlüğüne giderek itiraz dilekçesini ilgili icra müdürlüğüne gönderebilirler.

İLAMLI İCRA TAKİBİNE DİKKAT!

TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili, avukat İbrahim Güllü, ilamlı başlatılan icra takibi nedeniyle birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığını belirtti.

Vatandaşların haberleri olmadan başlatılan ilamlı icra takibinin ilamsıza dönüşmesi taktirde haciz işlemlerinin gerçekleşeceğini belirten Güllü, bu durumu yaşamamak için vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz’ şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar.

E devletinden hakkında icra takibi olup olmadığını tatil süresince kontrol etsinler.

Güvendiği komşu ve akrabalarına evi kontrol etmelerini, kapıya icra haber kağıdı yapıştırılıp yapıştırılmadığını kontrol etmelerini istesinler.

Muhtarla irtibat halinde olarak hakkında bir tebligat gelmesi halinde kendisine haber vermelerini istesinler."