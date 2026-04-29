Bir ülkede daha havacılık krizi: Uçuşlar durabilir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hindistan’da havacılık sektörü için alarm zilleri çalıyor. Ülkedeki havayolu şirketleri, yakıt vergilerinde indirime gidilmemesi halinde uçuş operasyonlarının ciddi şekilde aksayabileceği uyarısında bulundu.
The Hindu gazetesinin haberine göre Air India, IndiGo ve SpiceJet’in de içinde yer aldığı havayolları federasyonu, merkezi hükümete açık bir çağrı yaptı.
Şirketler, Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle artan yakıt maliyetlerinin sektörü iyice zorladığını belirtti. Açıklamada, mevcut tablonun havayollarını “operasyonları durdurma eşiğine” getirdiği ifade edildi.
Federasyonun açıklamasında şu dikkat çekici ifadeye yer verildi:
“Yakıt vergisinde indirim yapılmazsa, yakıttaki keyfi fiyatlandırma ve mantıksız artış havayolları için aşılamaz kayıplara yol açacak ve uçakların yere indirilmesine neden olacaktır.”
Havayolu şirketleri, iç hatlarda yakıt vergisinin düşürülmesini istiyor. Aksi halde artan maliyetlerin sadece şirket bilançolarını değil, yolcu taşımacılığını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.