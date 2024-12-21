Bir üründe daha pestisit çıktı! 5 üründe tespit edildi, ihracatta alarm verildi

21 Aralık 2024 19:19 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 19:24

Avrupa Birliği, Türkiye’den ihraç edilen limonlarda tehlikeli pestisit kalıntıları tespit etti. Türk tarım ihracatını sarsacak bu gelişme sonrası inceleme başlatıldı. İşte pestisit varlığı iddia edilen 5 ürün...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’den ihraç edilen limonlarda sağlığa zararlı pestisit kalıntıları tespit edildiğini açıkladı. Buprofezin ve Etoksazol maddelerinin limitlerin üzerinde bulunduğunu bildiren AB, Türk tarım ürünleri ihracatında ciddi risklerin ortaya çıktığını vurguladı. Bu durum, Türkiye'nin Avrupa pazarındaki tarım ürünleri güvenilirliğine darbe vurabilir.

GERİ GÖNDERİLEN TARIM ÜRÜNLERİ LİSTESİ GENİŞLİYOR

AB’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında yayınlanan bilgilere göre, Türkiye’den ihraç edilen mandalina, domates, Antep fıstığı ve incir gibi ürünlerde yüksek düzeyde pestisit ve aflatoksin kalıntıları tespit edildi. Bu ürünlerin birçoğu AB ülkeleri tarafından iade edilirken, Polonya’dan gelen son bildirim limonlarda Buprofezin ve Etoksazol maddelerinin güvenli seviyelerin üzerinde olduğunu ortaya koydu.

LİMİTLERİN ÜZERİNDE PESTİSİT KALINTISI TESPİT EDİLDİ

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, yapılan analizlerde limonlarda Buprofezin için 0,041 ± 0,021 mg/kg, Etoksazol için ise 0,043 ± 0,022 mg/kg oranında pestisit kalıntısı bulundu. Bu değerler, AB’nin belirlediği maksimum 0,01 mg/kg sınırını önemli ölçüde aşıyor.

BUPROFEZİN VE ETOKSAZOL NEDİR?

Buprofezin: Böcek büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan bu madde, nimf ve larvaların gelişimini engelleyerek ölümlerine neden olur. AB, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle Buprofezin kullanımını 2022 yılında yasaklamıştır.

Etoksazol: Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimf evrelerini hedef alan bir pestisittir. Zararlıların dönem değiştirmesini engelleyerek etkili olur ancak çevre ve insan sağlığı açısından riskler taşır.

TÜRKİYE'NİN İHRACATI RİSK ALTINDA

Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip olan bu ürünlerdeki yüksek pestisit ve aflatoksin oranları, Avrupa pazarında Türk ürünlerinin güvenilirliğini tehdit ediyor. Uzmanlar, bu durumun Türkiye'nin tarım ihracatında ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türkiye’nin, AB’nin belirlediği gıda güvenliği standartlarına uyum sağlaması ve pestisit kullanımı konusunda daha sıkı denetimler yapması gerektiği belirtiliyor.