Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bir yılda yüzde 56 kazandırdı! Yatırımcısı yaşadı!

Geçen yıl bugün yani 18 Mayıs 2024 tarihinde Bitcoin yatırımı yapan bir kişi bir yılda ne kadar kazanç sağladı? Kripto para piyasası dalgalanmalarla yatırımcıları şaşırtmaya ve cezbetmeye devam ediyor. Peki bitcoin fiyatları kazandırıyor mu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir yılda yüzde 56 kazandırdı! Yatırımcısı yaşadı!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 17:40

Bitcoin fiyatı, son bir yılda önemli dalgalanmalar göstererek yatırımcıları şaşırttı. 2024 yılı başında yaklaşık 45.000 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, yıl içinde çeşitli gelişmelerle birlikte değer kazandı. Özellikle ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi gibi faktörler, fiyatın yükselmesine katkı sağladı. Bu gelişmelerin etkisiyle, Bitcoin 2024 yılı sonunda 100.000 dolar seviyesini geçti ve 2025 yılı başında 109.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bir yılda yüzde 56 kazandırdı! Yatırımcısı yaşadı!

Ancak, bu yükseliş kısa sürdü ve Mayıs 2025 itibarıyla fiyat 102.400 dolar seviyelerine geriledi. Sonuç olarak, Bitcoin'in son bir yıldaki performansı, hem olumlu hem de olumsuz faktörlerin etkisiyle karmaşık bir tablo çiziyor.

Bir yılda yüzde 56 kazandırdı! Yatırımcısı yaşadı!

GEÇEN YIL BUGÜN BITCOIN ALAN BİRİ NE KADAR KAZANDI?

Geçen yıl, 18 Mayıs 2024 tarihinde Bitcoin'in kapanış fiyatı yaklaşık 66.940 dolar seviyesindeydi. Bugün, 18 Mayıs 2025 itibarıyla Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 104.754 dolar seviyesinde işlem görüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37'lik bir artışı ifade ediyor. Geçen yıl bugün Bitcoin alan bir yatırımcı, yaklaşık yüzde 56'lık bir kazanç elde etmiş oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcısını üzdü! Son 6 ayın en kötü seviyesi
Altında ikinci dalış başlıyor! İslam Memiş altın almak için bekleyenleri uyardı!
ETİKETLER
#bitcoin
#Bitcoin Fiyatı
#Bitcoin Fiyatı Tahmini
#Bitcoin Fiyatları
#bitcoin ne kadar kazandırıyor
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.