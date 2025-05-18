Bir yılda yüzde 56 kazandırdı! Yatırımcısı yaşadı!

Geçen yıl bugün yani 18 Mayıs 2024 tarihinde Bitcoin yatırımı yapan bir kişi bir yılda ne kadar kazanç sağladı? Kripto para piyasası dalgalanmalarla yatırımcıları şaşırtmaya ve cezbetmeye devam ediyor. Peki bitcoin fiyatları kazandırıyor mu?

Bitcoin fiyatı, son bir yılda önemli dalgalanmalar göstererek yatırımcıları şaşırttı. 2024 yılı başında yaklaşık 45.000 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, yıl içinde çeşitli gelişmelerle birlikte değer kazandı. Özellikle ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi gibi faktörler, fiyatın yükselmesine katkı sağladı. Bu gelişmelerin etkisiyle, Bitcoin 2024 yılı sonunda 100.000 dolar seviyesini geçti ve 2025 yılı başında 109.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ancak, bu yükseliş kısa sürdü ve Mayıs 2025 itibarıyla fiyat 102.400 dolar seviyelerine geriledi. Sonuç olarak, Bitcoin'in son bir yıldaki performansı, hem olumlu hem de olumsuz faktörlerin etkisiyle karmaşık bir tablo çiziyor.

GEÇEN YIL BUGÜN BITCOIN ALAN BİRİ NE KADAR KAZANDI?

Geçen yıl, 18 Mayıs 2024 tarihinde Bitcoin'in kapanış fiyatı yaklaşık 66.940 dolar seviyesindeydi. Bugün, 18 Mayıs 2025 itibarıyla Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 104.754 dolar seviyesinde işlem görüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37'lik bir artışı ifade ediyor. Geçen yıl bugün Bitcoin alan bir yatırımcı, yaklaşık yüzde 56'lık bir kazanç elde etmiş oldu.