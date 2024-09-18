Bir zamanlar her mutfağın vazgeçilmeziydi! Ünlü marka iflas açıklıyor

18 Eylül 2024 06:37 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 07:09

Küresel ekonomik kriz finansmanda zorlanan birçok firmayı iflas kararı almaya sürüklüyor. Bu firmalardan biri de bir dönem ürünleriyle her mutfağa giren "tupperware" oldu.

Mutfak ve ev için hazırlama, saklama ve servis kapları üreten ve uluslararası çapta tanınan Amerikan şirketi Tupperware Brands, ürünlerine azalan talep nedeniyle iflas​ kararı açıklamaya hazırlanıyor. Tupperware yönetimi, işletmeyi canlandırmak için yıllardır süren çabaların boşa çıkmasının ardından bu hafta içinde iflas başvurusu için kolları sıvadı.

TUPPERWARE İFLAS KARARINA NASIL SÜRÜKLENDİ?

1946 yılında Massachusetts eyaletine bağlı Leominster kentinde ilk ürününü üreten ve "tapper" kelimesinin ortaya çıkmasına neden olan şirket , borç​ şartlarını ihlal ettikten ve talepte bulunan kaynaklar olarak hukuk ve mali danışmanları görevlendirdikten sonra yasal korumaya girmeyi planlıyor.

ŞİRKET HİSSELERİ YERLE BİR OLDU

Blommberg'de çıkan haberin ardından şirketin hisseleri New York'ta yüzde 50'den fazla serbest düşüş yaşadı. İflas hazırlıkları, Tupperware ile borç verenler arasında 700 milyon dolardan fazla borcun nasıl yönetileceği konusunda uzun süren görüşmelerin ardından geldi. Borç verenler bu yıl şirkete, ihlal edilen kredi koşulları konusunda bir süre daha verme konusunda anlaştılar, ancak tablo kötüleşmeye devam etti.

CEO DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARAMADI

Ancak Bloomberg'e göre planlar nihai değil ve değişebilir, Tupperware temsilcisinin yorum yapmaktan kaçındığını da sözlerine ekledi. Tupperware yıllardır bu durumun geleceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Haziran ayında, yaklaşık 150 işçinin işten çıkarılmasını da içeren, ABD'deki tek fabrikasını kapatma planını sundu. Geçen yıl, bu gidişatı tersine çevirmek amacıyla CEO Miguel Fernandez ve birkaç yönetim kurulu üyesinin yerini alarak Laurie Ann Goldman'ı yeni CEO olarak atadı.

TUPPER HAVA GEÇİRMEZ KAPAĞIYLA ÜNLENDİ

Tupperware, kurucusu Earl Tupper'ın artık efsanevi hava geçirmez kap kapağını icat ettiği 1946 yılında plastik ürünler pazarına girdi. Çoğunlukla kadınların gerçekleştirdiği ev taper gösterileri yoluyla Amerikan evlerini işgal etti. Neredeyse 80 yıllık faaliyetinin tamamı boyunca şirket, büyük ölçüde amatör satıcılardan oluşan bir ordunun doğrudan satışlarına güvendi ve 2022 yılına kadar 300 binden fazla bağımsız satıcı sayıldı.