Bir zamanlar Türkiye'nin en zengin iş adamıydı: İflas etti! Şimdi devlet hastanesinde tedavi oluyor

08 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:59

Türkiye'nin yerli üretimine yaptığı katkılarla bilinen en zengin iş adamı iflas etti. Ancak, iş hayatındaki yükselişiyle paralel olarak yaşanan bazı hukuki süreçlerle o isim servetini kaybetti. Şu günlerde ise devlet hastanesinde tedavi oluyor.

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Önce servetini sonra da sağlığını kaybeden milyarder iş insanı şimdi ise devlet hastanesinde tedavi görüyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİYDİ

Bir dönem Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Vestel​'in kurucusu Asil Nadir, sağlık sorunları nedeniyle devlet hastanesinde tedavi görüyor.

Asil Nadir, son dönemde yaşadıklarıyla zor günler geçiriyor. Vestel’in kurucusu olan Nadir, iflas ederek tüm servetini kaybetti.

İFLAS ETTİ

1985 yılında Türkiye'deki yatırımlarına başlayan Nadir, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurarak Manisa’da yerli üretime katkıda bulundu.

Zamanla Vestel, hem Türkiye hem de dünya genelinde önemli bir teknoloji şirketi oldu. İş hayatındaki yaşanan olumsuzluklarla Nadir'in serveti eridi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde akciğer ve bağırsak sorunları nedeniyle tedavi gören Nadir, müşahede altında tutuldu.

83 yaşındaki Asil Nadir’in kritik bir durumu söz konusu değil ancak geçtiğimiz haftalarda da hastanede tedavi görmüştü.

Asil Nadir, 1990 yılında Sunday Times isimli gazete tarafından yayınlanan zenginler listesinde kimi kaynaklara göre 36'ncı kimi kaynaklara göre ise 11'inci sırada bulunuyordu.