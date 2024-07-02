BIST 100 dünya endekslerini geride bıraktı! Borsa İstanbul'da olumlu hava devam edecek

02 Temmuz 2024 15:37 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:45

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana dolar bazlı da yüzde 28,4 artış kaydetti. Yılın geri kalan kısmında endeksin yönünün pozitife döneceğini ifade eden uzmanlar dolar bazlı olarak 365-370 puan direncini test edebileceğini ifade ediyor.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Bu yıl teknoloji sektörü öncülüğünde New York borsasında başlayan ralli, Avrupa ve Asya pay piyasalarına da taşındı.Yılın ilk yarısında ABD'de New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 18,13, S&P 500 endeksi yüzde 14,48, Dow Jones ise yüzde 3,79 yükselirken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 8,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5,57 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 9,23 artış kaydetti. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,85 geriledi.

2015'TEN BERİ İLK!

Bu dönemde, Asya'da da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 18,28, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,94, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 9,40 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,37 yükselirken, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti.

Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 42,54 artışla 10.647,91 puana çıkarak önemli dünya endekslerini geride bırakarak, aylık kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.088,01 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana dolar bazlı da yüzde 28,4 artış kaydederek 325,45 puana çıkarken, 2015'in şubat ayından itibaren en yüksek aylık kapanışını da gerçekleştirmiş oldu.

EN ÇOK BANKACILIK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, yıl başından bu yana bankacılık endeksi yüzde 73,56 ve holding endeksi yüzde 46,34 yükseldi. Yılbaşından bu yana tüm sektör endeksleri yatırımcısını sevindirirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Bu süreç hisse bazlı incelendiğinde BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i değer kazanırken, 22'si değer kaybetti.

Yılın ilk çeyreğinde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 141,40 ile Tav Havalimanları, yüzde 122,94 ile Mavi Giyim ve yüzde 107,82 ile Ülker ilk üç sırada yer alırken, Qua Granite yüzde 41,46, Europower Enerji yüzde 36,85 ve Hektaş yüzde 36,42 ile en çok değer kaybeden şirketler oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ DESTEKLEDİ

MT Portföy Portföy Yöneticisi Umut Deniz Pak, BIST 100 endeksinin performansına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, endeksin hem TL bazlı hem de dolar bazlı getiri anlamında dünyada ilk sırada yer aldığını vurguladı.

MSCI endeksleri bazında bakıldığında yıl başından bu yana MSCI Türkiye endeksinin, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksine göre yüzde 29, MSCI Dünya endeksine göre yüzde 23 pozitif ayrıştığını belirten Pak, "Genel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte enflasyonla mücadele için sıkı politikalara dönülmesi, atılan adımlarla birlikte ülke risk priminde gözlenen düşüş, döviz kurlarının daha durağan hale gelmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerinde artış ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artırımları hisse piyasasını destekleyen faktörler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞ BANKA HİSSELERİNİ YÜKSELTTİ

Pak, piyasadaki olumlu seyre rağmen, yukarı hareketin genele yayıldığını söylemenin zor olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin yalnızca yüzde 34'ü BIST 100 endeksi üzerinde performans gösterirken, hisselerin yüzde 19'u yılın ilk yarısını negatif getiriyle kapattı. Bu dönemde sıkı para politikasının etkilerini şirket bilançolarında zaman zaman gördük.

Bununla birlikte enflasyon muhasebesi uygulamalarının hem finansal tablolara olan etkisi hem de yarattığı kafa karışıklığı fiyatlamalarda etkili oldu. Sektörel bazda baktığımızda, piyasadaki yukarı yönlü seyre bankacılık sektörünün öncülük ettiğini görüyoruz. Yılbaşından bu yana bankacılık endeksi yüzde 74 yükseliş ile BIST 100 endeksinin üzerinde performans gösterdi.

Özellikle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) gördüğümüz aşağı yönlü hareket, yatırımcıların banka hisselerine yönelmesinde etkili oldu. Sigorta endeksi, ağırlıkla gıda-perakende şirketlerinden oluşan ticaret endeksi ve iletişim endeksi de BIST 100 üzerinde getiri sağladı.

DOLAR BAZLI YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Yabancı yatırımcılar yılın ilk yarısında zaman zaman Borsa İstanbul'da alım tarafında aktif olsa da, pay piyasasından son 1,5 aydır yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. TCMB verilerine göre, yılbaşından bu yana yabancı yatırımcılar nette yaklaşık 1 milyar dolar hisse satışı gerçekleştirirken, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) tarafında ise 8,8 milyar dolar alım yaptıkları görülüyor.

Dolayısıyla sabit getirili tarafta yabancı ilgisi artmaya devam ediyor olsa da borsada uzun vadeli ve yüksek montanlı yatırım yapan yabancı profilinin, henüz beklenilen şekilde piyasaya katılım göstermediği görülüyor."

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır da yılın ilk yarısında BIST 100 endeksinin bankacılık öncülüğünde enflasyonun oldukça üzerinde bir performans sergilediğine değindi. Çalışır, ılın ilk 6 ayında endeksin dolar bazlı 345 puan ile son 9 yılın zirvesine çıktığını anımsatarak, "Bu dönemde endeksin dolar bazlı grafiğinin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Yaz dönemi boyunca BIST 100 endeksinde 300-330 dolar (-+5) arası dalgalı bir seyir öngörüm var. 300 dolar bölgesine olası geri çekilmeler yatırımcılar için alış fırsatı olarak görülebilir. Bu dönemde enflasyondaki yavaşlama hızı izlenecektir. Enflasyonda belirgin yavaşlama olması halinde endeksin dolar bazlı 365-370 puan direncini test edebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.