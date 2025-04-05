BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz hafta yüzde 2,90’lık bir değer kaybı yaşayarak 9.379 puandan kapanış yaptı. Bu düşüşle birlikte, yatırımcılar gözlerini haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisselerine çevirdi. Ekonomideki son gelişmeler ışığında, BIST 100'de bu hafta en fazla değer kazanan ve kaybeden 10 hisse senedi belli oldu. İşte haftanın en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseleri…

Borsa İstanbul, bu hafta yatırımcıları olumsuz bir tabloyla karşıladı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda %2,90'lık bir düşüşle 9.379,83 puana gerileyerek önemli bir kayıp yaşadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.339,67, en yüksek ise 9.643,17 puanı gördü.

BU HAFTANIN KAZANDIRANI YATIRIM FONLARI OLDU

Altın piyasasında da benzer bir düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %0,80 azalarak 3.720 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %0,77'lik bir düşüşle 25.180 liraya indi. Çeyrek altın da geçtiğimiz hafta 6.281 lira iken, bu hafta %0,73'lük bir gerileme ile 6.235 liraya düştü.



Döviz piyasasında ise karmaşık bir görünüm vardı. ABD doları, haftayı %0,01'lik bir artışla 38,0140 liradan tamamladı. Avro ise %1,81'lik bir yükselişle 41,8720 liraya çıktı.

Ancak, yatırım fonları bu hafta kazandırdı. Yatırım fonları %0,31, emeklilik fonları ise %0,28 değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek getiri, %2,91 ile "kıymetli maden fonları" tarafından sağlandı.

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN (KAYBETTİREN) HİSSELERİ

10 - Enka İnşaat (ENKAI)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 59,60 TL (%-6,36)

9 - Otokar (OTKAR)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 461,50 TL (%-6,53)

8 - ASTOR Enerji (ASTOR)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 105,60 TL (%-7,04)

7 - Halkbank (HALKB)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 19,76 TL (%-7,14)

6 - Reeder Teknoloji (REEDR)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 11,96 TL (%-7,36)

5 - Turkcell (TCELL)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 88,30 TL (%-7,83)

4 - Ülker Bisküvi (ULKER)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 110,50 TL (%-8,37)

3 - Kardemir D (KRDMD)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 26,76 TL (%-8,73)

2 - Çimsa Çimento (CIMSA)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 45,16 TL (%-11,22)

1 - Tekfen Holding (TKFEN)

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 130,30 TL (%-13,13)

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ

10 - Margün Enerji (MAGEN)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 29,14 TL (%4,07)

9 - Enerya Enerji (ENERY)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,44 TL (%4,56)

8 - Batısöke Söke Çimento (BSOKE)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 13,81 TL (%5,10)

7 - Borusan Yatırım (BRYAT)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 2,045,00 TL (%5,90)

6 - Çelebi Yer Hizmetleri (CLEBI)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 3,150,00 TL (%6,78)

5 - Şekerbank (SKBNK)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 5,06 TL (%7,43)

4 - Borusan Boru (BRSAN)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 401,00 TL (%8,01)

3 - KatılımEvim Tasarruf Finansman (KTLEV)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 71,90 TL (%11,21)

2 - Graintiürk Holding (GRTHO)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 368,50 TL (%11,58)

1 - Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO)

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 9,97 TL (%14,99)