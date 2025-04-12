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 | İrem Çınar

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul’da haftalık yükseliş sınırlı kalsa da, yatırımcı rotasını döviz ve altına çevirdi. Gram altın rekor seviyelere tırmanırken, dolar ve euroda da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Fonlar kaybettirirken, hisse senetlerinde kazananlar ve kaybedenler belli oldu. İşte BIST 100’de haftanın en çok kazandıran ve en çok düşen 10 hissesi...

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BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 10:26

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, 11 Nisan 2025 Cuma günü sona eren haftayı oldukça yatay bir seyirle tamamladı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda sadece yüzde 0,01 oranında sınırlı bir artış kaydederek 9.380,95 puan seviyesinden kapanış yaptı. Hafta içinde endeks, 9.050,56 ile 9.581,24 puan aralığında dalgalandı.

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Haftanın öne çıkan yatırım araçları ise hisse senetlerinden çok döviz ve altın oldu. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,12’lik artışla 38,0610 TL’ye çıkarken; euro, yüzde 3,31’lik dikkat çekici bir yükselişle 43,2580 TL’ye ulaştı.

Altın cephesinde ise yatırımcının yüzü güldü. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 6,45 oranında değer kazanarak 3.960 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını, yüzde 6,36 artışla 26.782 TL’ye çıkarken; çeyrek altın yüzde 6,38’lik bir artışla 6.633 TL seviyesine tırmandı.

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

YATIRIM FONLARI HAFTAYI NEGATİF SEYİRDE TAMAMLADI

Yatırım fonları ise genel olarak haftayı negatif bir performansla tamamladı. Fonlar ortalama yüzde 0,34 değer kaybederken, emeklilik fonlarında bu kayıp yüzde 0,37’ye ulaştı. Ancak para piyasası fonları yüzde 0,77’lik artışla haftanın en çok kazandıran fon kategorisi olmayı başardı.

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN (KAYBETTİREN) HİSSELERİ

AKBNK
Yüzde: -4,54
FENER
Yüzde: -4,81
FROTO
Yüzde: -5,20
VAKBN
Yüzde: -5,92
BRSAN
Yüzde: -5,99
BJKAS
Yüzde: -6,47
OTKAR
Yüzde: -7,10
BANVT
Yüzde: -8,27
AYGAZ
Yüzde: -9,64
TTRAK
Yüzde: -12,31

BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ

ANELE
Yüzde: 4,58
TAVHL
Yüzde: 4,62
PGSUS
Yüzde: 4,71
BIMAS
Yüzde: 5,37
ENKAI
Yüzde: 8,39
IEYHO
Yüzde: 9,33
GSDHO
Yüzde: 9,84
TTKOM
Yüzde: 12,20
SASA
Yüzde: 13,03
BAGFS
Yüzde: 35,53

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsa en çok hangi aylarda yükselir?
Ocak ve Aralık aylarının en yüksek getiriyi sağladıkları tespit edilmiştir.
ETİKETLER
#borsa istanbul
#bist 100
#bıst 100
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#sınav
#bist
#Borsalar
#Altın Yatırımı
#Ekonomi
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