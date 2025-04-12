BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler!

Borsa İstanbul’da haftalık yükseliş sınırlı kalsa da, yatırımcı rotasını döviz ve altına çevirdi. Gram altın rekor seviyelere tırmanırken, dolar ve euroda da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Fonlar kaybettirirken, hisse senetlerinde kazananlar ve kaybedenler belli oldu. İşte BIST 100’de haftanın en çok kazandıran ve en çok düşen 10 hissesi...

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, 11 Nisan 2025 Cuma günü sona eren haftayı oldukça yatay bir seyirle tamamladı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda sadece yüzde 0,01 oranında sınırlı bir artış kaydederek 9.380,95 puan seviyesinden kapanış yaptı. Hafta içinde endeks, 9.050,56 ile 9.581,24 puan aralığında dalgalandı.

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Haftanın öne çıkan yatırım araçları ise hisse senetlerinden çok döviz ve altın oldu. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,12’lik artışla 38,0610 TL’ye çıkarken; euro, yüzde 3,31’lik dikkat çekici bir yükselişle 43,2580 TL’ye ulaştı.



Altın cephesinde ise yatırımcının yüzü güldü. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 6,45 oranında değer kazanarak 3.960 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını, yüzde 6,36 artışla 26.782 TL’ye çıkarken; çeyrek altın yüzde 6,38’lik bir artışla 6.633 TL seviyesine tırmandı.

YATIRIM FONLARI HAFTAYI NEGATİF SEYİRDE TAMAMLADI

Yatırım fonları ise genel olarak haftayı negatif bir performansla tamamladı. Fonlar ortalama yüzde 0,34 değer kaybederken, emeklilik fonlarında bu kayıp yüzde 0,37’ye ulaştı. Ancak para piyasası fonları yüzde 0,77’lik artışla haftanın en çok kazandıran fon kategorisi olmayı başardı.

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN (KAYBETTİREN) HİSSELERİ

AKBNK

Yüzde: -4,54

FENER

Yüzde: -4,81

FROTO

Yüzde: -5,20

VAKBN

Yüzde: -5,92

BRSAN

Yüzde: -5,99

BJKAS

Yüzde: -6,47

OTKAR

Yüzde: -7,10

BANVT

Yüzde: -8,27

AYGAZ

Yüzde: -9,64

TTRAK

Yüzde: -12,31

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ

ANELE

Yüzde: 4,58

TAVHL

Yüzde: 4,62

PGSUS

Yüzde: 4,71

BIMAS

Yüzde: 5,37

ENKAI

Yüzde: 8,39

IEYHO

Yüzde: 9,33

GSDHO

Yüzde: 9,84

TTKOM

Yüzde: 12,20

SASA

Yüzde: 13,03

BAGFS

Yüzde: 35,53