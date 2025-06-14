BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, piyasalarda dalgalanmayı beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,84 değer kaybıyla tamamlarken; altın ve dövizdeki yükseliş yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Gram altın 4.350 TL’yi aşarken, dolar ve euro da değer kazandı. Fon piyasasında ise kayıplar öne çıktı. Haftanın kapanışıyla birlikte Borsa İstanbul’da en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de netleşti. Peki, bu hafta BIST 100’de en fazla hangi hisseler yükseldi, hangileri düşüş yaşadı? İşte detaylar...
14 Haziran ile sona eren haftada Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dalgalı bir grafik sergiledi. Endeks, 9.065,17 ile 9.733,62 puan aralığında hareket ettikten sonra haftayı yüzde 1,84’lük kayıpla 9.311,88 puandan kapattı.
Altın piyasasında ise yükseliş eğilimi dikkat çekti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,22 oranında artarak 4.350 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını yüzde 4,20 primle 29.400 TL’ye çıkarken, çeyrek altın ise yüzde 4,29’luk değer artışıyla 7.290 TL’ye yükseldi.
Döviz piyasasında da benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izlendi. ABD doları yüzde 0,56 değer kazanarak 39,4380 TL’den haftayı kapatırken, eurodaki artış yüzde 1,94 ile daha yüksek oldu ve 45,5370 TL’ye kadar yükseldi.
Fon piyasalarında ise kayıplar öne çıktı. Yatırım fonları haftayı yüzde 0,91, emeklilik fonları ise yüzde 0,67 değer kaybıyla tamamladı. Ancak yatırım fonları kategorisinde “fon sepeti” fonları yüzde 1,36’lık yükselişle en çok kazandıran grup oldu.
Finans uzmanları, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, dövizdeki dalgalanmalar ve yüksek seyreden enflasyon beklentilerinin önümüzdeki süreçte piyasalarda volatiliteyi artırabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.
Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!
YYAPI
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 1,49 TL (% -13,37)
KSTUR
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3.202,50 TL (% -14,03)
SNKRN
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 183,40 TL (% -14,06)
FLAP
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 8,57 TL (% -14,21)
DOBUR
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 315,25 TL (% -15,93)
REEDR
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 9,83 TL (% -18,89)
YGYO
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 5,00 TL (% -21,01)
EMNIS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 207,40 TL (% -24,58)
BMSTL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 42,86 TL (% -25,00)
DERHL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 35,14 TL (% -34,32)
BIGCH
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 40,80 TL (% 13,33)
AKFIS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 25,00 TL (% 13,64)
SNICA
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 4,47 TL (% 15,21)
METUR
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 26,30 TL (% 15,35)
KRDMA
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 49,60 TL (% 15,40)
ULUSE
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 156,10 TL (% 17,37)
A1CAP
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 8,16 TL (% 18,78)
GEREL
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 13,40 TL (% 22,71)
GEDIK
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,20 TL (% 36,42)
PEKGY
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 1,96 TL (% 39,01)