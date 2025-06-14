BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve düşen hisseler!

İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, piyasalarda dalgalanmayı beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,84 değer kaybıyla tamamlarken; altın ve dövizdeki yükseliş yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Gram altın 4.350 TL’yi aşarken, dolar ve euro da değer kazandı. Fon piyasasında ise kayıplar öne çıktı. Haftanın kapanışıyla birlikte Borsa İstanbul’da en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de netleşti. Peki, bu hafta BIST 100’de en fazla hangi hisseler yükseldi, hangileri düşüş yaşadı? İşte detaylar...

14 Haziran ile sona eren haftada Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dalgalı bir grafik sergiledi. Endeks, 9.065,17 ile 9.733,62 puan aralığında hareket ettikten sonra haftayı yüzde 1,84’lük kayıpla 9.311,88 puandan kapattı.



ALTIN YATIRIMCISI KAZANÇLI ÇIKTI

Altın piyasasında ise yükseliş eğilimi dikkat çekti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,22 oranında artarak 4.350 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını yüzde 4,20 primle 29.400 TL’ye çıkarken, çeyrek altın ise yüzde 4,29’luk değer artışıyla 7.290 TL’ye yükseldi.



DÖVİZ KURLARI YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETTİ

Döviz piyasasında da benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izlendi. ABD doları yüzde 0,56 değer kazanarak 39,4380 TL’den haftayı kapatırken, eurodaki artış yüzde 1,94 ile daha yüksek oldu ve 45,5370 TL’ye kadar yükseldi.



FON PİYASALARI NEGATİF SEYİR İZLEDİ

Fon piyasalarında ise kayıplar öne çıktı. Yatırım fonları haftayı yüzde 0,91, emeklilik fonları ise yüzde 0,67 değer kaybıyla tamamladı. Ancak yatırım fonları kategorisinde “fon sepeti” fonları yüzde 1,36’lık yükselişle en çok kazandıran grup oldu.

PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Finans uzmanları, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, dövizdeki dalgalanmalar ve yüksek seyreden enflasyon beklentilerinin önümüzdeki süreçte piyasalarda volatiliteyi artırabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri? İşte haftanın en çok yükselen (kazandıran) ve en çok düşen (kaybettiren) hisseleri!



HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN (KAYBETTİREN) HİSSELERİ

YYAPI

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 1,49 TL (% -13,37)

KSTUR

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3.202,50 TL (% -14,03)

SNKRN

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 183,40 TL (% -14,06)

FLAP

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 8,57 TL (% -14,21)

DOBUR

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 315,25 TL (% -15,93)

REEDR

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 9,83 TL (% -18,89)

YGYO

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 5,00 TL (% -21,01)

EMNIS

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 207,40 TL (% -24,58)

BMSTL

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 42,86 TL (% -25,00)

DERHL

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 35,14 TL (% -34,32)



HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ

BIGCH

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 40,80 TL (% 13,33)

AKFIS

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 25,00 TL (% 13,64)

SNICA

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 4,47 TL (% 15,21)

METUR

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 26,30 TL (% 15,35)

KRDMA

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 49,60 TL (% 15,40)

ULUSE

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 156,10 TL (% 17,37)

A1CAP

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 8,16 TL (% 18,78)

GEREL

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 13,40 TL (% 22,71)

GEDIK

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,20 TL (% 36,42)

PEKGY

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 1,96 TL (% 39,01)