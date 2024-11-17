Bitcoin 100 bin doları görecek mi? Uzmanlar ve tahmin piyasaları ne diyor?

17 Kasım 2024 10:11 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:19

Bitcoin fiyatı son aylarda hızla yükselen bir grafik çizmeye devam ediyor. Kasım ayı boyunca yüzde 32 değer kazanan kripto para, yılın başından bu yana değerini ikiye katladı. Peki, Bitcoin daha ne kadar yükselebilir? Uzmanlar ve tahmin piyasaları bu soruya farklı cevaplar veriyor.

Kripto para dünyasında tahmin piyasaları, seçimlerden ekonomi piyasalarına kadar birçok konuda öngörülerde bulunuyor. Özellikle Polymarket gibi platformlar, Bitcoin​'in gelecekteki fiyatıyla ilgili çarpıcı veriler sunuyor.

TAHMİN PİYASALARI VE BİTCOİN'İN GELECEĞİ

Kasım​ Ayı Tahminleri: Polymarket'te yapılan işlemlere göre Bitcoin'in Kasım ayında 95.000 dolara ulaşma ihtimali %72 olarak görülüyor. 105.000 dolara ulaşma ihtimali %23, 110.000 dolara çıkma olasılığı ise %14.

Polymarket'te yapılan işlemlere göre Bitcoin'in Kasım ayında 95.000 dolara ulaşma ihtimali %72 olarak görülüyor. 105.000 dolara ulaşma ihtimali %23, 110.000 dolara çıkma olasılığı ise %14. 22 Kasım İçin Öngörüler: Bitcoin'in 90.000 dolar üzerinde kalma olasılığı %60. Ancak 100.000 doları görme ihtimali %42 ile daha düşük.

Başka bir tahmin piyasası olan Kalshi’de ise Bitcoin'in 2026 yılına kadar 125.000 doları aşma olasılığı %52, 150.000 doları görme ihtimali ise %44 olarak değerlendiriliyor.

UZMANLARIN YORUMLARI

Tahmin piyasalarının yanı sıra, Wall Street uzmanları da Bitcoin'in geleceği hakkında fikirlerini paylaşıyor. Fundstrat Global Advisors kurucularından Tom Lee, Mart ayında yaptığı açıklamada Bitcoin'in yıl sonuna kadar 150.000 dolara ulaşabileceğini söylemişti. Ancak yılın bitmesine sadece bir buçuk ay kala bu tahminin gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor. Lee, geçen hafta CNBC'ye yaptığı açıklamada "Yıl sonuna kadar altı haneli fiyat mümkün. Özellikle 2025 ve 2026'da daha büyük kazançlar bekliyorum," dedi.

Lee’ye göre Bitcoin'in yükselişinde iki önemli faktör etkili:

Halving Etkisi: Madencilik ödüllerinin azalması, arzı sınırladığı için fiyatlarda yükselişe neden olabilir.

Madencilik ödüllerinin azalması, arzı sınırladığı için fiyatlarda yükselişe neden olabilir. Regülasyonlar: Bitcoin üzerindeki düzenleyici baskının azalması, yatırımcıların ilgisini artırabilir.

BİTCOİN YÜKSELİŞİ SÜRECEK Mİ?

Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100.000 doları görmesi için sadece %10 daha değer kazanması gerekiyor. Ancak, son günlerde piyasalarda bir duraklama gözlemleniyor. ABD hisse senedi piyasaları zayıflama eğilimi gösterirken, Tesla hisseleri ve Hazine tahvil getirileri gibi diğer varlıklar güçlü bir performans sergiliyor.

Kripto yatırım fonu Lekker Capital’in kurucusu Quinn Thompson ise iyimser bir tablo çiziyor. Geçtiğimiz günlerde Fortune’a konuşan Thompson, “Yıl sonuna kadar 100.000 doları göreceğimize inanıyorum. Hatta bu ay içinde bile mümkün,” dedi.

Bitcoin yatırımcıları, kripto dünyasında dalgalanmalara alışık olsa da gözler şimdi 100.000 dolar barajının aşılıp aşılmayacağında. Bu barajı geçmek, kripto para piyasası için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Ancak piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıların temkinli davranmasını gerektiriyor.