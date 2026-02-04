Bitcoin 14 ayın dibini gördü! Amiral gemi su alıyor

Bu arada, küresel kripto fonları geçen hafta ABD'de işlem gören ürünlerin öncülüğünde 1,7 milyar dolarlık net çıkış kaydederken, yönetilen varlıklar Ekim 2025'teki zirve noktasından bu yana 73 milyar dolar azaldı. Diğer gelişmelerde ise yatırımcı Michael Burry, Bitcoin'in yaklaşık %40'lık düşüşünün derinleşebileceği ve son bir yılda büyük miktarda varlık biriktiren şirketlere kalıcı zarar verebileceği konusunda uyardı.