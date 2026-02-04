Menü Kapat
Bitcoin 14 ayın dibini gördü! Amiral gemi su alıyor

Şubat 04, 2026 10:36
1
Bitcoin 14 ayın dibini gördü! Amiral gemi su alıyor

Piyasada altın ve gümüşteki hareketliliği konuşurken kripto piyasası da yatırımcının radarında olmaya devam ediyor.    

Bitcoin’de frene sert basıldı. 72 bin 800 dolara kadar çekilen fiyatlar, kripto yatırımcısında tedirginliği artırırken piyasada yön arayışı yeniden başladı. 

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

2
bitcoin

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, rekor seviyeleri test ettiği ihtişamlı günlerin ardından sert bir düzeltme dalgasıyla sarsılıyor.

 

3
Bitcoin 14 ayın dibini gördü! Amiral gemi su alıyor

Şubat ayı başında 72 bin 800 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi ve kurumsal fon çıkışlarının hız kazanmasıyla Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü.

 

4
Bitcoin 14 ayın dibini gördü! Amiral gemi su alıyor

Piyasalarda yaşanan son satış dalgası, riskli pozisyon alan yatırımcılar için ağır sonuçlar doğurdu. Sektörel veriler, son 24 saat içinde yaklaşık 170 bin kaldıraçlı yatırımcının pozisyonunun kapandığını ve toplamda 730 milyon dolardan fazla varlığın piyasadan silindiğini ortaya koydu.

 

5
kripto fonları

Bu arada, küresel kripto fonları geçen hafta ABD'de işlem gören ürünlerin öncülüğünde 1,7 milyar dolarlık net çıkış kaydederken, yönetilen varlıklar Ekim 2025'teki zirve noktasından bu yana 73 milyar dolar azaldı. Diğer gelişmelerde ise yatırımcı Michael Burry, Bitcoin'in yaklaşık %40'lık düşüşünün derinleşebileceği ve son bir yılda büyük miktarda varlık biriktiren şirketlere kalıcı zarar verebileceği konusunda uyardı.

6
bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, şu dakikalarda ise yüzde 3'lük bir kayıpla 76 bin 364 dolar seviyelerinden alıcı bulmaya çalışıyor.

