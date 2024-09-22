Bitcoin 2023 rallisini tekrarlıyor! Devasa fiyat hedefini açıkladı

22 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 13:19

Goldman Sachs eski yöneticisi Raoul Pal, Bitcoin'in küresel likidite döngülerine bağlı olarak yükselip düşme eğiliminde olduğunu ifade ederek hedef fiyatını paylaştı. Raoul Pal, Bitcoin'in (BTC) hedeflediği büyük fiyat seviyesine ulaşması için ortamın hazır olduğunu ifade etti.

Raoul Pal, bitcoin'in devasa fiyat hedefini açıkladı. BTC'nin 2023 rallisini mükemmel şekilde tekrarladığını söyledi. Pal ayrıca küresel likiditenin önümüzdeki üç ayda artacağını ve BTC'nin de buna ayak uyduracağını belirtti.

BİTCOİN FİYATI RALLİYE HAZIRLANIYOR

Goldman Sachs eski yöneticisi Raoul Pal, BTC'nin Ocak 2023'ten Mart 2024'e kadar olan fiyat hareketini yakından yansıttığını öne süren başka bir grafik paylaştı.

Bitcoin o zamanlar 16.500 dolardan yaklaşık %350 sıçramıştı ve yaklaşık 74.000 dolara çıkmıştı. Raoul Pal'a göre, büyük bir Bitcoin dalgası için koşullar olgunlaştı.

ŞİMDİ OLMASI GEREKİYOR

Raoul Pal'ın açıklamaları şöyle;

“Bitcoin ayrıca geçen yıl yaptığını tekrarlıyor. Yani makro katmanımız var. Fed zamanla kesintilere devam edecek, diğer merkez bankaları da dahil olacak. Mevsimsellik yerinde, küresel likidite döngüsü yerinde. Geriye ne kaldığını bilmiyorum. Şimdi olması gerekiyor."

Pal'ın grafiğine bakıldığında, Bitcoin'in önümüzdeki yılın başlarında 200.000 doların üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Bitcoin fiyatı şu anda 63.249 dolardan işlem görüyor.







