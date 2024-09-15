Bitcoin 3 aylık tarihi yükselişe hazırlanıyor! Analistlerin fiyat tahmini dudak uçuklattı

15 Eylül 2024 17:09 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 17:22

Analistlerin 92 bin dolarlık BTC'yi hedeflemesiyle Bitcoin 3 aylık tarihi bir yükselişe hazırlanıyor. Piyasa analistlerine göre Bitcoinde yükseliş öncesindeki son dip alım fırsatı olabilir. Bitcoin'in fiyatı, yarılanma sonrası tarihsel grafik desenlerine bakılarak üç aylık bir yükselişin eşiğinde hareket ediyor.

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Bitcoin fiyatı (BTC) şu anda 60.215 dolar seviyesinde aşağı doğru hareket ediyor. Bitcoin, birkaç aylık düşüş hareketinin ardından üç aylık bir yükselişe hazırlanıyor. Bazı analistler, 92.000 doların üzerine çıkılacağını öngördü. Kripto'nun popüler analisti Titan'a göre, bitcoin fiyatı haftalık grafikte yakın zamanda önemli bir destek seviyesini yeniden test etti. Analiste göre bu hareket, 90.000 doların üzerine bir yükseliş için zemin hazırlayabilir.

BİTCOİN RALLİYE HAZIRLANIYOR

Analist Titan X yazısında şunları yazdı;

"Önceki döngülerde, fiyat 50 haftalık basit hareketli ortalamayı tekrar test ettiğinde en az %40 sıçradı. Ortalama olarak sıçrama %71'di. #BTC buradan %71 yükselirse, 92.000 dolara ulaşabilir."

Bitcoin, 30 Ağustos'tan bu yana ilk kez 14 Eylül'de 60.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine çıktı. Bitstamp verilerine göre Bitcoin fiyatı üç aydan uzun süredir düşüş eğiliminde ve bu süreçte %9'dan fazla düşüş yaşadı.

EYLÜL AYI BİTCOİNE YARAMADI

CoinGlass verilerine göre, Eylül ayı Bitcoin fiyatı için tarihsel olarak zayıf performans gösteren bir ay oldu. Ortalama getiriler % -4,69 seviyesindeydi ve ortalama getirilere göre en düşüş eğiliminde olan ay oldu. Ancak Bitcoin fiyatı, Eylül ayındaki düşüş trendinin ardından tarihsel olarak üst üste üç ay boyunca yükseliş kaydetti.

Bitcoin, Eylül ayında ortalama %22,9, Ekim ayında %46,8 (tarihsel olarak Bitcoin fiyatı için ikinci en iyi ay) ve Aralık ayında ortalama %5,4 aylık getiri sağlıyor. Bir önceki Bitcoin yarılanma yılı olan 2020'de fiyat, Ekim ayında %27'nin üzerinde, Kasım ayında ise Mart 2021'e kadar süren altı aylık bir yükselişte %42'nin üzerinde arttı.

BİTCOİN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ SON DİP ALIM FIRSATI MI?

Popüler kripto para yatırımcısı Mags'in 15 Eylül tarihli X yazısında belirttiğine göre, bu mevcut düzeltme, bir sonraki yükseliş öncesindeki son potansiyel satın alma fırsatı olabilir.

Mags'in paylaşımı şöyle;

“Bitcoin, parabolik hale gelmeden önce satın almak için üç şans veriyor. Sonuncusu yarılanmadan hemen sonra. Bu, parabolik hale gelmeden önce Bitcoin'i ucuza satın almak için son şansınız olabilir.”

Takma isimli zincir üstü analist Checkmate ayrıca Bitcoin'in önceki iki boğa döngüsünde olduğu gibi aynı şekilde konumlandığını belirtti.

BİTCOİNİN ENDİŞE AŞAMASI

Checkmate, X gönderisinde şunları yazdı;

“Bitcoin, dipten bu yana son iki döngüyle aynı noktada. Döngü düşüklüğü karşılaştırmasını en çok tercih ediyorum çünkü yatırımcıların ayı piyasasından kurtulmasının psikolojik olarak ne kadar sürdüğünü anlatıyor.”

Ancak Bitcoin'in "endişe aşaması" 18 Eylül'deki bir sonraki Federal Rezerv toplantısı tarafından hızlandırılabilecek bir sonraki yükseliş öncesinde Eylül ayında daha fazla potansiyel düşüş tehdidi oluşturuyor.