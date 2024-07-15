Bitcoin 63 bin dolara dayandı! Trump etkisiyle Ethereum da yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Bitcoin'in fiyatı 24 saatte rekor seviyelere geldi. Trump'ın başkanlık seçimini kazanması beklenirken kripto paralar kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump suikast girişimi sonrası kulağından yaralandı. Olayın yaşanmasının ardından en çok kripto varlık fiyatları etkilendi. Bitcoin fiyatları hızlı bir yükseliş kaydederek 24 saatte yüzde 4,1 artışla 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi.
KRİPTO PARADA DEĞER KAZANCI
Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto paralara yönelik olumlu yorumlarda bulunan Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.
Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
BİTCOİN VE ETHEREUM YÜKSELİŞTE
Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saat 9.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'ya yakın artış yaşayan Bitcoin, 62 bin 922 dolar seviyesine çıktı.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,7 değer kazanarak 3 bin 353 dolar seviyesine yükseldi.