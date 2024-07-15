Bitcoin 63 bin dolara dayandı! Trump etkisiyle Ethereum da yükseldi

15 Temmuz 2024 14:54 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:54

ÖTV indirimi geliyor: Yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek! İşte o marka ve modeller

ÖTV indirimi geliyor: Yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek! İşte o marka ve modeller

ABD Başkanı Donald Trump suikast girişimi sonrası kulağından yaralandı. Olayın yaşanmasının ardından en çok kripto varlık fiyatları etkilendi. Bitcoin fiyatları hızlı bir yükseliş kaydederek 24 saatte yüzde 4,1 artışla 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi.

KRİPTO PARADA DEĞER KAZANCI

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto paralara yönelik olumlu yorumlarda bulunan Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

BİTCOİN VE ETHEREUM YÜKSELİŞTE

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saat 9.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'ya yakın artış yaşayan Bitcoin, 62 bin 922 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,7 değer kazanarak 3 bin 353 dolar seviyesine yükseldi.