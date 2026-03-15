Bitcoin 70 bin doların üstünde tutunabilecek mi?

Bitcoin, gün içindeki kayıplarını kısmen telafi etse de 70 bin dolar eşiğinin üzerinde kalıcı bir güç gösterisi yapabilmiş değil. Jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki riskten kaçış havası, kripto yatırımcısını da daha temkinli bir çizgiye itiyor.
Bitcoin cephesinde toparlanma sinyalleri var, ama tablo hâlâ kırılgan. Kripto para piyasasının en büyük varlığı, kritik kabul edilen 70 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ne var ki bu hareketin kalıcı olup olmayacağı konusunda piyasada net bir iyimserlikten söz etmek zor.
Dünya’dan Damla Kaya’nın haberine göre, küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon ve riskli varlıklardan çıkış eğilimi, kripto paralarda da baskı kuruyor. Yatırımcı tarafında hava biraz gergin yani; güvenli liman arayışı öne çıkarken Bitcoin de bu dalgadan kaçamıyor.
Saat 08.30 itibarıyla Bitcoin, gün içindeki dip seviyelerden toparlanarak 71 bin 672 dolardan işlem görüyor. Buna rağmen fiyat, Ekim 2025’te görülen 126 bin dolarlık zirvenin hâlâ oldukça uzağında.
Analistlere göre asıl kritik bölge 73–75 bin dolar aralığı. Bu direnç bandı aşılabilirse, fiyatlamada daha güçlü ve daha belirgin bir yükseliş trendi başlayabilir. Şimdilikse piyasa bu bölgeyi test edecek gücü toplamakta zorlanıyor gibi.
Göstergeler, yatırımcı psikolojisinin şu anda “korku” seviyesinde seyrettiğine işaret ediyor. Bu görünüm, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin ardından küresel hisse senedi piyasalarında oluşan tedirginlikle de örtüşüyor.
Yani yalnızca kripto tarafında değil, genel risk iştahında da ciddi bir zayıflama var. Böyle dönemlerde yatırımcıların daha savunmacı davranması şaşırtıcı değil açıkçası.
Uzmanlar, Bitcoin’in mevcut baskıdan çıkabilmesi için sadece teknik seviyeleri aşmasının yetmeyeceğini düşünüyor. Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte yükselen enflasyon baskısı karşısında, Bitcoin’in “dijital altın” rolünü gerçekten gösterip gösteremeyeceği yakından izleniyor.
Orta Doğu’daki makroekonomik gelişmeler ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, dijital varlıkların yönü açısından belirleyici başlıklardan biri haline gelmiş durumda. Piyasa biraz da buna bakıyor doğrusu.
Analistler, son fiyat hareketlerinin bir konsolidasyon sürecine işaret ediyor olabileceğini belirtiyor. Ancak bölgedeki gerilimin daha da tırmanması hâlinde satış baskısının yeniden güç kazanabileceği uyarısı da yapılıyor.