Bitcoin 79 bin doları aştı: Piyasada gözler Fed kararında

ETF GİRİŞLERİ PİYASAYI DESTEKLEDİ

Zeus Research analisti Dominick John, The Block’a yaptığı değerlendirmede yükselişin istikrarlı ETF girişleri ve güçlü teknik kırılmalarla desteklendiğini söyledi.

John’a göre jeopolitik risklerin azalması da piyasadaki riskten kaçınma eğilimini zayıflattı. Yani yatırımcılar, biraz daha cesur davranmaya başladı.

SoSoValue verileri de bu tabloyu destekliyor. ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta 823,7 milyon dolarlık giriş kaydetti. Böylece ETF’lerde üst üste dördüncü hafta da pozitif seyir korunmuş oldu.