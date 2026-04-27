Bitcoin 79 bin doları aştı: Piyasada gözler Fed kararında

Kripto para piyasasında son günlerde hareketlilik iyice arttı. Bitcoin, 79 bin doların üzerine çıkarak son dönemdeki yükselişini biraz daha güçlendirdi.
Analistlere göre bu yükselişin arkasında birkaç önemli etken var: Kurumsal talebin canlı kalması, spot Bitcoin ETF’lerine girişlerin sürmesi ve kritik teknik seviyelerin aşılması.
Zeus Research analisti Dominick John, The Block’a yaptığı değerlendirmede yükselişin istikrarlı ETF girişleri ve güçlü teknik kırılmalarla desteklendiğini söyledi.
John’a göre jeopolitik risklerin azalması da piyasadaki riskten kaçınma eğilimini zayıflattı. Yani yatırımcılar, biraz daha cesur davranmaya başladı.
SoSoValue verileri de bu tabloyu destekliyor. ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta 823,7 milyon dolarlık giriş kaydetti. Böylece ETF’lerde üst üste dördüncü hafta da pozitif seyir korunmuş oldu.
Piyasadaki ruh halini gösteren Crypto Fear and Greed Index de toparlanma sinyali verdi. Endeks, önceki haftalardaki düşük seviyelerden çıkarak 47 seviyesine yükseldi.
Bu seviye hâlâ güçlü bir iyimserlik anlamına gelmiyor ama açıkçası piyasadaki korkunun azaldığını gösteriyor.
LVRG Research Direktörü Nick Ruck ise kripto fiyatlamasında artan risk iştahı, teknik kırılmalar ve önemli direnç seviyelerinin yeniden kazanılmasının etkili olduğunu belirtti. Ruck’a göre spot talep devam ederse yükselişin önü açık kalabilir. Ancak burada asıl dikkat edilen bölge, Bitcoin’in 80 bin ila 83 bin dolar bandı üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı.