Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bitcoin 80 bin doları aştı: Piyasalarda risk iştahı güçlendi

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 11:02
1
Bitcoin 80 bin doları aştı: Piyasalarda risk iştahı güçlendi

Asya borsaları haftaya yükselişle başlarken Bitcoin, 80 bin doların üzerine çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü hareketli başladı. Asya borsalarında alımlar güçlenirken, kripto para tarafında da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

Bitcoin, üç ayı aşkın sürenin ardından yeniden 80 bin dolar eşiğini aşarak yatırımcıların odağına yerleşti. Singapur işlemlerinde yaklaşık yüzde 1,9 değer kazanan lider kripto para birimi, 80.393 dolara kadar çıktı. Bu seviye, 31 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek nokta oldu.

2
Bitcoin 80 bin doları aştı: Piyasalarda risk iştahı güçlendi

ETHER VE DİĞER VARLIKLAR DA YÜKSELDİ

Bitcoin’deki yukarı yönlü hareket yalnız kalmadı. Ether başta olmak üzere diğer dijital varlıklarda da benzer bir toparlanma görüldü. Açıkçası piyasalardaki hava, son günlerde biraz daha risk almaya dönmüş görünüyor.

Bu iyimserliğin arkasında ise teknoloji şirketlerinin geçtiğimiz hafta açıkladığı güçlü bilançolar var. Beklentilerin üzerindeki finansal sonuçlar, yatırımcıların riskli varlıklara ilgisini artırdı.

3
Bitcoin 80 bin doları aştı: Piyasalarda risk iştahı güçlendi

ASYA BORSALARI ZİRVEYE YAKLAŞTI

Güçlü bilançoların etkisi yalnızca kripto paralarda hissedilmedi. MSCI Asya hisse senetleri endeksi de şubat ayında ABD ile İran arasında artan gerilim öncesinde görülen tarihi zirve seviyelerine yeniden yaklaşmaya başladı.

Yani piyasalarda yön şimdilik yukarı gibi görünse de jeopolitik başlıklar hâlâ masada.

4
Bitcoin 80 bin doları aştı: Piyasalarda risk iştahı güçlendi

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMALARI İZLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya dahil olmayan gemilere Hürmüz Boğazı geçişlerinde rehberlik sağlanacağını açıkladı. İran’dan ise buna karşı dikkat çeken bir uyarı geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, olası bir ABD müdahalesinin ateşkes ihlali sayılacağını belirtti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.