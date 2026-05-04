Bitcoin 80 bin doları aştı: Piyasalarda risk iştahı güçlendi

Asya borsaları haftaya yükselişle başlarken Bitcoin, 80 bin doların üzerine çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü hareketli başladı. Asya borsalarında alımlar güçlenirken, kripto para tarafında da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.
Bitcoin, üç ayı aşkın sürenin ardından yeniden 80 bin dolar eşiğini aşarak yatırımcıların odağına yerleşti. Singapur işlemlerinde yaklaşık yüzde 1,9 değer kazanan lider kripto para birimi, 80.393 dolara kadar çıktı. Bu seviye, 31 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek nokta oldu.
Bitcoin’deki yukarı yönlü hareket yalnız kalmadı. Ether başta olmak üzere diğer dijital varlıklarda da benzer bir toparlanma görüldü. Açıkçası piyasalardaki hava, son günlerde biraz daha risk almaya dönmüş görünüyor.
Bu iyimserliğin arkasında ise teknoloji şirketlerinin geçtiğimiz hafta açıkladığı güçlü bilançolar var. Beklentilerin üzerindeki finansal sonuçlar, yatırımcıların riskli varlıklara ilgisini artırdı.
Güçlü bilançoların etkisi yalnızca kripto paralarda hissedilmedi. MSCI Asya hisse senetleri endeksi de şubat ayında ABD ile İran arasında artan gerilim öncesinde görülen tarihi zirve seviyelerine yeniden yaklaşmaya başladı.
Yani piyasalarda yön şimdilik yukarı gibi görünse de jeopolitik başlıklar hâlâ masada.
ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya dahil olmayan gemilere Hürmüz Boğazı geçişlerinde rehberlik sağlanacağını açıkladı. İran’dan ise buna karşı dikkat çeken bir uyarı geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, olası bir ABD müdahalesinin ateşkes ihlali sayılacağını belirtti.