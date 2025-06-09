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 | Suat Vilgen

Bitcoin almak için uygun zaman mı? Yükseliş sürerken uzmanlar uyardı

Kripto piyasalarında hem hacim hem heyecan artıyor. Ancak uzmanlara göre, Bitcoin’deki rekorlara rağmen belirsizlikler ve riskler hâlâ sıcaklığını koruyor. Yatırımcılar için fırsat kadar dikkatli olunması gereken bir dönemden geçiliyor.

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KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 13:01

Kripto para piyasası, özellikle 2024’ün son çeyreğinden itibaren yeniden hareketlendi. Bitcoin’in başını çektiği yükseliş dalgası, birçok yatırımcının iştahını kabartırken; uzmanlar, aynı coşkunun arkasında ciddi risklerin de saklı olduğunu vurguluyor.

Bitcoin almak için uygun zaman mı? Yükseliş sürerken uzmanlar uyardı

TRUMP’IN ETKİSİYLE YENİDEN ZİRVEYE TAŞINDI

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilme ihtimali, kripto piyasalarında önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Özellikle Trump’ın önceki döneminde kripto varlıklara verdiği destek ve piyasaya olan pozitif etkisi, yatırımcıların Bitcoin’e olan güvenini artırdı. Nitekim bu atmosferde Bitcoin, 100 bin dolar eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin almak için uygun zaman mı? Yükseliş sürerken uzmanlar uyardı

UZMANLAR: “HEYECANA KAPILMAYIN, STRATEJİK OLUN”

CNN International tarafından hazırlanan son analizde “Kripto paralara yatırım yapmak için doğru zaman mı?” sorusu masaya yatırıldı. Haberde, fiyatlardaki oynaklık kadar regülasyonlardaki belirsizliklerin de yatırım kararlarını zorlaştırdığına dikkat çekiliyor.

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KURUMSAL YATIRIMCILARIN GİRİŞİ OYUNU DEĞİŞTİRİYOR

ABD’li yatırım uzmanı Ric Edelman’a göre, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara ilgisinin artması piyasa açısından pozitif bir sinyal. Edelman, “Bitcoin şu an sadece bireysel değil, kurumsal yatırımcıların da radarında. Bu, uzun vadede istikrar sinyali verebilir” diyor. Ancak aynı zamanda uyarıyor: “Bu oynaklık duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Kaldıramayacak olanlar uzak durmalı.”

Bitcoin almak için uygun zaman mı? Yükseliş sürerken uzmanlar uyardı

YATIRIM ORANI: TAVAN DEĞİL, TAVSİYE

401 Financial Kurucusu Tyrone Ross ise yatırımcıların küçük adımlarla başlaması gerektiğini belirtiyor. “Öğrenerek ilerleyin, bütçenizi sarsmayacak miktarlarla yatırım yapın” diyen Ross, özellikle dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

Finansal danışman Trent Porter da benzer bir yaklaşımı savunuyor: “Kripto paraya ayrılan para, kişisel risk toleransınızla uyumlu olmalı. Genel kural, toplam yatırım bütçesinin yüzde 5’ini aşmaması yönünde. Piyasa hâlâ oldukça kırılgan.”

Bitcoin almak için uygun zaman mı? Yükseliş sürerken uzmanlar uyardı

BELİRSİZLİKLER FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

Bitcoin’in liderliğinde yeniden yükselişe geçen kripto piyasası, hem heyecan hem de temkin gerektiriyor. Herkes için aynı kapıyı açmayan bu piyasa, stratejik ve bilinçli davrananlara kazandırabilir. Ancak unutulmamalı: Kripto paralarda 'kolay kazanç' kadar 'ani kayıplar' da her an masada.

Sıkça Sorulan Sorular

BİR BITCOIN KAÇ DOLAR?
9 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 1 Bitcoin 106 bin 725 dolar seviyesinden işlem görüyor.
ETİKETLER
#Kripto Para
#bitcoin
#blockchain
#Ekonomi
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