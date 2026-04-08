Bitcoin ateşkes sonrası sert yükseldi: Üç haftanın zirvesi görüldü

Kripto para piyasasında hava bir anda değişti. ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından risk iştahı toparlandı, bundan en güçlü payı alan varlıklardan biri de Bitcoin oldu.
Piyasanın en büyük kripto parası, yüzde 4,9’luk yükselişle 72 bin 751,11 dolara kadar çıktı. Bu seviye, 18 Mart’tan bu yana görülen en yüksek nokta olarak kayda geçti. Sonrasında sınırlı bir geri çekilme yaşansa da fiyatlar yüksek seyrini korudu. Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 3,18 artışla 71.504,94 dolardan işlem görüyor.
Yalnızca Bitcoin değil, daha geniş kripto para piyasasında da yukarı yönlü bir hareket dikkat çekti. Jeopolitik cephede tansiyonun düşmesiyle birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yöneldiği görüldü.
Ether de bu tabloya eşlik etti. Fiyatı 2.268,57 dolara kadar çıkan Ether, şu sıralarda düne göre yüzde 5,75 primle 2.236,07 dolar seviyesinde bulunuyor. Açıkçası piyasadaki bu toparlanma, yatırımcıların kısa vadede yeniden cesaret topladığını gösteriyor.
Ancak son yükselişe rağmen yılın geneline bakıldığında tablo tam anlamıyla toparlanmış değil. Bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 18,3 ekside kalmayı sürdürürken, Ether’deki kayıp yüzde 25 seviyesinde.