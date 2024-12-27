Bitcoin balinaları düşüşü fırsat bildi: Bol bol topladılar! BTC 2024'ü pozitif mi kapatacak?

27 Aralık 2024 16:21 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:22

Bitcoin fiyatı bugün yüzde 0,20 arttı ve 108.421,6 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 11,29 düşerek 95.700 dolardan işlem görüyor. 2024 yılı sona ererken, BTC fiyatının 2024'te tekrar 100.000 dolara ulaşıp ulaşmayacağı merak ediliyor. Kripto piyasaları birçok kişinin beklediği gibi bir Noel Baba rallisi yaşamazken bitcoin balinaları düşüşü fırsat bilip BTC biriktiriyor.

Fed​'in FOMC​ toplantısından sonraki şahin açıklamalarıyla Bitcoin​ fiyatı 108.421,6 dolardan yüzde 14,93 düştü. Bu çöküş 20 Aralık'ta 92.230 dolarda yerel bir dip oluşturdu. Kripto piyasaları birçok kişinin beklediği gibi bir Noel Baba rallisi yaşamadı. Sonuç olarak, Aralık ayının aylık kazançları yüzde 0,60 civarında kaldı. BTC'nin aralık ayını olumlu bir notla bitip bitmeyeceği belirsiz olsa da, 2024 kazançları yüzde 129 seviyesinde duruyor.

BİTCOİN FİYATI OYNAKLIKTA ARTABİLİR

Yatırım şirketi BlackRock'ın yakın zamanda yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde BTC sattığı iddiası, artan oynaklığa olan inancı artırdı.

Aike Capital'in Kurucusu Alex Krüger, "Bitcoin'in fiyatının 2024'ün geri kalanı için yükselişte olduğunu düşünüyorum. Son balina birikimi ve iyileşen teknik göstergeler, potansiyel bir yıl sonu rallisini gösteriyor." dedi.

Bloomberg'in Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, Bitcoin fiyatının son haftalarda konsolide olmasına rağmen, "güçlü temeller" ve "kurumsal yatırımlardaki artış" nedeniyle "2024 yılı sonundan önce 100.000 doların üzerine çıkmasını" beklediğini sözlerine ekledi.

BTC YENİDEN 100 BİN DOLARI GÖRÜR MÜ?

Bitcoin fiyatının 2024 bitmeden önce 100.000 doları tekrar görme ihtimali ise yüksek görülüyor. Bitcoin 2024'ü yüzde 129'luk yıl başından bu yana kazançlar nedeniyle olumlu bir notla kapatması bekleniyor.

BİTCOİN BALİNALARI DÜŞÜŞLERDE BTC BİRİKTİRİYOR

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment'e göre, 100.000 dolar veya daha fazla değerindeki transferleri izleyen balina işlem sayısı. yüzde 15'lik düşüş sırasında yükseldi ve düşüşler sırasında birikim gösterdi.

BTC için bu olumlu gelişme, yıl sonunda yakında yukarı yönlü bir yükseliş görülebileceğini gösteriyor. Likidite veya hacim eksikliği Bitcoin'i daha yükseğe, özellikle 100.000 dolar seviyesine itebilir.

Balinaların son zamanlardaki birikimi, gelişen teknik göstergeler ve yıl sonu rallisi potansiyeli, hepsi yükseliş görünümüne katkıda bulunuyor.