Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Bitcoin ETF'leri 11 günde 9 kırmızı gün gördü

ABD'de Bitcoin ETF'lerine olan ilgi azaldı ve Şubat ayında büyük miktarda çıkış yaşandı. 6 Şubat'tan bu yana Bitcoin ETF'lerinden 1,1 milyar dolardan fazla para çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 17:38

ABD topraklarında Bitcoin'e olan talep, ortadan kalkmış durumda. Şubat ayının BTC ETF'leri için özellikle olumsuz bir ay oldu.

BTC ETF'LERİ ÇOĞUNLUKLA ÇIKIŞ GÖRDÜ

Geçtiğimiz Ocak ayında ABD'de 11 spot Bitcoin ETF'lerinin lansmanı, yatırımcılar tarafından açık kollarla karşılandı. Çünkü fonlarını dönüştürülmüş Grayscale Trust'tan diğer fonlara aktarmak için harekete geçtiler.

Yaz ayları, rapor edilecek pek fazla eylemin olmadığı durgun bir dönemdi. ABD seçimlerinden sonra manzara değişti. Daha dostça bir düzenleyici ortam vaadi işleri tersine çevirdi ve yatırımcılar ETF'lere hemen yeni fonlar yerleştirdi.

ABD'DEKİ BİTCOİN ETF'LERİNE ÇIKIŞ HAKİMİYETİ

Başkan Trump'ın tarifelerden Ukrayna'daki savaşa kadar uzanan konulardaki tartışmalı davranışları ile yatırımcılar BTC'ye karşı önemli ölçüde daha az iyimser hale geldi. Bu da ETF'lerdeki gelen girişlere yansıdı.

Şubat, genellikle bitcoin'in fiyat performansı açısından oldukça olumlu bir ay olarak kabul edilse de net girişlerin olduğu sadece birkaç gün yer aldı.

Geçtiğimiz birkaç hafta, BTC'nin performansını izleyen finansal araçlar için özellikle sancılı geçti. Son 11 işlem gününden sadece ikisi yeşil renkteydi, diğerlerinin hepsinde ise çekimler kaydedildi. 20 Şubat'ta en büyük net çıkışlar görüldü ve fonlardan 364,8 milyon dolar çıktı.

Bitcoin'in durumu kadar kötü olmasa da, ETH de geçen haftayı yanlış ayakla bitirdi. Dört gün üst üste net girişin ardından, ikinci en büyük kripto para birimini takip eden ürünler Perşembe günü 13,1 milyon dolar ve Cuma günü 8,9 milyon dolar değerinde çekim kaydetti.

ETİKETLER
#btc
#Bitcoin Etf
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.