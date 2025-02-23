Bitcoin ETF'leri 11 günde 9 kırmızı gün gördü

ABD'de Bitcoin ETF'lerine olan ilgi azaldı ve Şubat ayında büyük miktarda çıkış yaşandı. 6 Şubat'tan bu yana Bitcoin ETF'lerinden 1,1 milyar dolardan fazla para çıktı.

ABD topraklarında Bitcoin'e olan talep, ortadan kalkmış durumda. Şubat ayının BTC ETF'leri için özellikle olumsuz bir ay oldu.

BTC ETF'LERİ ÇOĞUNLUKLA ÇIKIŞ GÖRDÜ

Geçtiğimiz Ocak ayında ABD'de 11 spot Bitcoin ETF'lerinin lansmanı, yatırımcılar tarafından açık kollarla karşılandı. Çünkü fonlarını dönüştürülmüş Grayscale Trust'tan diğer fonlara aktarmak için harekete geçtiler.

Yaz ayları, rapor edilecek pek fazla eylemin olmadığı durgun bir dönemdi. ABD seçimlerinden sonra manzara değişti. Daha dostça bir düzenleyici ortam vaadi işleri tersine çevirdi ve yatırımcılar ETF'lere hemen yeni fonlar yerleştirdi.

ABD'DEKİ BİTCOİN ETF'LERİNE ÇIKIŞ HAKİMİYETİ

Başkan Trump'ın tarifelerden Ukrayna'daki savaşa kadar uzanan konulardaki tartışmalı davranışları ile yatırımcılar BTC'ye karşı önemli ölçüde daha az iyimser hale geldi. Bu da ETF'lerdeki gelen girişlere yansıdı.

Şubat, genellikle bitcoin'in fiyat performansı açısından oldukça olumlu bir ay olarak kabul edilse de net girişlerin olduğu sadece birkaç gün yer aldı.

Geçtiğimiz birkaç hafta, BTC'nin performansını izleyen finansal araçlar için özellikle sancılı geçti. Son 11 işlem gününden sadece ikisi yeşil renkteydi, diğerlerinin hepsinde ise çekimler kaydedildi. 20 Şubat'ta en büyük net çıkışlar görüldü ve fonlardan 364,8 milyon dolar çıktı.

Bitcoin'in durumu kadar kötü olmasa da, ETH de geçen haftayı yanlış ayakla bitirdi. Dört gün üst üste net girişin ardından, ikinci en büyük kripto para birimini takip eden ürünler Perşembe günü 13,1 milyon dolar ve Cuma günü 8,9 milyon dolar değerinde çekim kaydetti.