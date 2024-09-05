Bitcoin, Ethereum ve Ripple fiyat tahmini geldi! Ayı piyasası korkusu geri geldi

05 Eylül 2024 14:24 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:36

Bitcoin fiyatı 56 bin dolar seviyesinin altında kapanışın ardından düşüş eğilimine girdi. Bitcoin, Ethereum ve Ripple fiyatı için analistlerden tahminler gelmeye başladı. Grafik göstergeleri, kripto para birimlerinin tehlikeli bir konumda olduğunu, bunun da daha fazla düşüşe veya istikrara, ardından da kademeli bir değer artışına yol açabileceğini gösterdi.

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Bitcoin (BTC) perşembe günü 57.200 ila 58.200 dolar arasındaki dar bir 24 saatlik fiyat aralığında işlem görüyor. BTC, haftanın başında yaklaşık 54.600 dolar seviyesindeki dipten toparlandı. Bitcoin fiyatı Haziran ayının başından bu yana 71.000 dolardan itibaren istikrarlı bir şekilde geriliyor. Peki, BTC ayı piyasasına mı gidiyor? İşte Bitcoin, Ethereum ve Ripple fiyat tahmini

BİTCOİN FİYATI DÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda BTC'de birden fazla satış baskısı faktörü fiyat oynaklığında bir artışa neden oldu.

Bazı yatırımcılar, bu haftaki Alman ve ABD hükümetleri tarafından tutulan el konulan bitcoinlerden kaynaklanan dijital varlığın arzında piyasaya gelen potansiyel bir artıştan korkuyor. Daha fazla satış baskısı, iflas etmiş bitcoin borsası Mt Gox'tan gelen fonların dağıtımından gelebilir.

Analistler, grafiklerin kar ve zarar endeksinin 365 günlük hareketli ortalamasının etrafında seyrettiğini göstermesiyle, büyük bir fiyat düzeltmesinin veya uzun vadeli bir ayı piyasasının başlangıcının yakın olabileceğini öne sürdü.

Blockchain analitik firmasının grafikleri, yaşanan geçişlerin, hem Mayıs hem de Kasım 2021'de Bitcoin için önemli düşüşlere yol açtığını ve dijital varlığın her iki seferde yaklaşık yüzde 40 düştüğünü gösterdi.

CryptoQuant Çarşamba günü yayınladığı piyasa raporunda, "Bitcoin balinaları, Nisan 2023'ten bu yana en hızlı artış olan %6,3'lük aylık büyüme oranıyla varlıklarını artırıyor ve bu, Bitcoin'e olan talebin arttığını gösteriyor" dedi.

Analistler, uzun vadeli sahiplerinin Haziran başında fiyatlar 71.000 doları aştığında önemli karlar elde ettiğini belirtti. Ancak, o zamandan beri bazı kayıplar yaşadılar ve artık satmaya daha isteksizler.

CryptoQuant, "Bu, Bitcoin fiyatının dip seviyeye ulaştığına dair erken bir işaret olabilir" dedi.

Raporda, stabil kripto para likidite büyümesinin henüz tam hızda olmaması nedeniyle Bitcoin'in fiyatlarının yeni bir yükseliş trendine girmesinin daha uzun zaman alabileceği belirtildi.

Bitcoin fiyatı 56.000 dolar seviyesindeki kritik destek seviyesine yaklaşıyor; bu seviyenin altında bir kapanışla düşüş trendi devam edebilir.

ETHEREUM, 2.300 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA

Ethereum, 2.300 dolar seviyesinin altında kapanışın ardından düşüşe hazırlanıyor.

Ethereum fiyatı, daha önce kırdığı yükselen trend çizgisinin etrafında reddedildi ve Salı günü %4,4 düştü. Çarşamba itibarıyla %2,5 düşüşle 2.367 dolara geriledi ve 8 Ağustos'taki 2.327 dolarlık düşük seviyesini yeniden test etti.

ETH 2.327 dolar seviyesinin altında kapanırsa %8,5 düşüşle 2.118 dolar seviyesindeki haftalık desteğini yeniden test edebilir.

ETH 2.619 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa ve günlük 2.927 dolar direncinin üzerinde kapanarak günlük grafikte daha yüksek bir zirve oluşturursa, bu durum düşüş tezini geçersiz kılacak ve %11 yükselerek haftalık direnç seviyesi olan 3.236 doları yeniden test edebilir.

RİPPLE FİYATI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRDİ

Ripple fiyatı şu anda %1 daha düşük 0,551 dolardan işlem görüyor, XRP bu seviyelerin altına düşerse %10 düşerek 7 Ağustos'taki 0,492 dolarlık düşük seviyeyi yeniden test edebilir.

Ancak Ripple fiyatı günlük 0,626 dolar direnç seviyesinin üzerinde kapanırsa, günlük grafikte daha yüksek bir zirve oluşturarak piyasa yapısını değiştirebilir ve potansiyel olarak 31 Temmuz'daki 0,658 dolar zirvesini yeniden ziyaret etmek için %5,3'lük bir artışa yol açabilir.