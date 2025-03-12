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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Bitcoin fiyatı 10 dakikada 84.000 dolara sıçradı

Bitcoin fiyatı, ABD enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla yükseldi. Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,8 arttı. Ekonomistler ABD'de yüzde 2,9'luk bir artış bekliyordu. Gelen verilerin ardından Bitcoin fiyatı 10 dakikada yüzde 1 yükselerek 84.000 dolara sıçradı. Ethereum ve Solana da sırasıyla 1.900 dolara ve 127 dolara yükseldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 16:56

Bitcoin fiyatı, Şubat ayında enflasyonun yüzde 2,8'e düştüğünü gösteren yeni verilerle yükseldi. Bitcoin şu anda dar bir fiyat aralığında sıkışırken 84 bin dolar olmasıyla sınırlanmış durumda. Analistlere göre bu aralıktan kopuş muhtemelen bir sonraki önemli piyasa trendini belirleyecek.

BİTCOİN FİYATI ENFLASYON VERİSİYLE YÜKSELDİ

ABD'de geniş çapta takip edilen enflasyon göstergesinin geçen ay tüketici fiyatlarının beklenenden daha az arttığını göstermesinin ardından Bitcoin fiyatı yükseldi.

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) Şubat ayına kadar geçen 12 ayda %2,8 arttı. Ekonomistler , geniş bir mal ve hizmet yelpazesindeki fiyat değişikliklerini izleyen endeksin bir yıl öncesine göre %2,9 artmasını bekliyordu.

Değişken gıda ve enerji fiyatları çıkarıldığında, çekirdek enflasyon olarak adlandırılan enflasyon son 12 ayda %3,1'e yükseldi.

Başkan Donald Trump'ın tarifelere ilişkin ara ara yaptığı yaklaşım son haftalarda piyasaları sarstı. Çarşamba günkü TÜFE rakamları, enflasyonun ticaret savaşı ortasında soğuduğunu ancak Eylül ayındaki %2,4'lük yıllık artıştan yüksek kaldığını gösterdi.

Bitcoin , 10 dakikada yüzde 1 yükselerek 84.000 dolara sıçradı. Ethereum ve Solana da sırasıyla 1.900 dolara ve 127 dolara yükseldi.

Kısa ve orta vadede, Bitcoin'in 78 bin dolarlık desteğin üzerinde kalırken bu kama içinde hareket etmeye devam etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#bitcoin
#ethereum
#btc
#Bitcoin Etf
#Bitcoin Rezervi
#Solana
#Ekonomi
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