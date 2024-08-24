Bitcoin fiyatı 65 bin dolara tırmandı! Ayağa kalkın boğalar, parlama zamanınız geldi

24 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 09:58

ABD ve Çin arasında kripto para yarışı! Dünyada en fazla Bitcoin sahibi ülke belli oldu

ABD ve Çin arasında kripto para yarışı! Dünyada en fazla Bitcoin sahibi ülke belli oldu

Powell'ın Wyoming'deki Jackson Hole'da yaptığı konuşmada "para politikasında değişiklik zamanı geldi" demesinden önce bile Bitcoin hızlı tepki verdi. Konuşma öncesinde Bitcoin, 61.524,92 dolar civarında işlem görüyordu. Hafif bir yükselişle bir sonraki önemli seviye olan 65.000 dolara doğru ilerledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Eylül ayında yapılacak merkez bankası toplantısında faiz indirimi sinyali vermesinin ardından Bitcoin'in fiyatı cumartesi sabahı yaklaşık 65.000 dolara çıktı.

FAİZ İNDİRİMLERİ YOLDA

Bitcoin, Powell'ın ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenen yıllık Jackson Hole sempozyumunda merakla beklenen konuşmasının ardından cuma günü fiyatı 64.845 dolara kadar yükseldi.

Federal Rezerv faiz oranlarını gerçekten düşürene kadar kısa vadeli bir geri çekilme bekleniyor.

Analistler, "Henüz aşırı alım bölgesinde değil, bu da Bitcoin'in tırmanması için çok fazla alan olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jackson Hole sempozyumunda yapılan konuşmalar "Politikanın ayarlanmasının zamanı geldi" dedi.

Kripto paralar, Ağustos ayının başında küresel piyasalarda durgunluk endişelerinin serbest düşüşe geçmesiyle büyük bir düşüş yaşadı ve Bitcoin, 5 Ağustos'ta 49.551 dolara kadar gerilemişti.

Powell, Fed'in enflasyonun düşmesi ve iş piyasasının zayıflaması nedeniyle mevcut ekonomik duruma bağlı olarak politikalarını değiştirmeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

Kesintilerin ne zaman veya ne kadar olacağı konusunda kesin ayrıntılar vermedi ancak mesajı açıktı.