Bitcoin fiyatı ABD enflasyonunun ardından 98.500 doları geçti! Ünlü ekonomist BTC tahminini paylaştı

15 Ocak 2025 17:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:26

Bitcoin fiyatı, 98.500 doların üzerine çıkarak yeni bir haftalık zirveye ulaştı. ABD Çalışma Bakanlığı, merakla beklenen Aralık ayı TÜFE ve Çekirdek TÜFE verilerini açıkladı. Veriler genel beklentilerle örtüştü. Kripto para gibi riskli varlıkların fiyatları, daha yüksek enflasyon korkularına ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimi yapmamasına rağmen doğrudan yükselişe geçti. Ekonomist Filiz Eryılmaz, 2025 yılı için bitcoin fiyatı tahminlerini paylaştı.

ABD​ aralık ayı tüketici fiyat endeksi​ verilerinin açıklanmasının ardından bitcoin​ fiyatı 98.500 doların üzerine çıktı. BTC, bir haftadan fazla bir süredir gördüğü en yüksek fiyat​ etiketini yukarı taşıdı. Ayrıca, BTC Pazartesi günü 89.200 dolardaki dip seviyesinden bu yana yaklaşık 10 bin dolar arttı.

ABD VERİSİ BİTCOİN FİYATINI YÜKSELTTİ

ABD'de aralık ayı tüketici fiyat endeksi genel beklenti olan yüzde 2,9'luk artışla eşleşti. Gıda ve enerji gibi daha değişken sektörleri hariç tutan Çekirdek TÜFE, yüzde 3,2 ile tahminlerin biraz altında kaldı. Aralık ayındaki artış son 8 ayın en büyüğü olsa da kripto para fiyatları anında artışlarla tepki verdi.

PİYASALAR ENFLASYON VERİLERİNE ERKEN TEPKİ VERDİ

Yatırımcılar ABD enflasyon verisinden önce hareket etti. BTC, verilere hazırlık olarak 97.000 doların hemen altındaydı ancak haberin duyulmasının ardından hemen 98.500 doların üzerine çıktı.

BTC TEKRAR YUKARI YÖNLÜ ATAKLAR GERÇEKLEŞTİRİR Mİ?

Seçim sonrasında rüzgarı arkasına alan BTC 100 bin dolarların üzerini görmüştü. Fakat özellikle yani geçtiğimiz hafta sonuna doğru düşüşler yaşandı. TGRT Haber TV'ye konuşan ekonomist Filiz Eryılmaz, 2025 yılı için bitcoin fiyatı tahminlerini paylaştı.

Açıklamaları şöyle;

"Amerika'dan gelen iyi veriler daha şahin FED'i gündeme getirdiği için, likitten daha az olacağı bir süreci gündeme getirdiği için, orada da Trump kaynaklı yükselişler 100 bin dolar üzerine çıktı. Hani bunu kısmi bir düzeltme olarak görmek gerekirdi. Bugün bütün riskli varlıklarda bir tepki hareketi geldiğini görüyoruz. Borsalar tarafında da böyle oldu.

Kriptolarda da bir tepki yükselişi var. Açıkçası hem bitcoin hem kriptolar tarafında Trump yönetimiyle daha iyi bir süreç olacağını düşünüyorum. Onun için Trump'ın koltuğa oturmasıyla birlikte atacağı adımlarla kriptolar tarafında yükseliş bekliyorum. Ama tabii şahin Fed'in olduğu bir ortamda yükselişin hızı biraz daha sınırlı olacaktır. Çünkü faiz inmedikçe, likidite bol olmadıkça, kriptolar tarafından beklediğimiz talebi görmek mümkün değil. Çünkü kriptoları besleyen en önemli kaynak likittedir, parasal gevşemedir.

Dolayısıyla buna rağmen ben yine de dönem dönem düzeltme olsa da dönem dönem düşüş eğilimi olsa da geçtiğimiz yıla göre Trump döneminde en azından 2025'te daha iyi bir süreç olabileceğini düşünüyorum kriptolar tarafında."